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В Нижнем Тагиле суд взыскал 2 млн рублей со спортшколы «Спутник» за гибель ребенка в бассейне

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила о взыскании с «Детско-юношеской спортивной школы «Спутник» компенсации морального вреда в размере 2 млн руб., сообщает пресс-служба облсуда.



«В октябре 2017 года в Нижнем Тагиле во Дворце водного спорта АО «НПК «Уралвагонзавод» в бассейне утонул 7-летний мальчик. Тренер-преподаватель МБОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Спутник» во время проведения занятий дал группе задание, после чего, не дождавшись, пока все воспитанники его выполнят, начал объяснять следующее задание. В это время один из учеников, выполнявший первое задание, остался в бассейне без присмотра и пошел ко дну. Мальчик длительное время находился полностью под водой и был обнаружен и поднят на поверхность не тренером, а другими людьми. Фельдшер «Уралвагонзавода» попытался оказать ребенку первую медицинскую помощь, но ничего не получилось, и прибывшие на место врачи констатировали смерть от утопления в воде», — говорится в сообщении.



Приговором Дзержинского районного суда Нижнего Тагила, вступившим в законную силу в октябре 2018 года, тренер был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением контроля за безопасностью жизни и здоровья лиц, занимающихся в плавательном бассейне и открытой воде, сроком на 1 год 6 месяцев.



Мама мальчика подала иск в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила к МБОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Спутник» о взыскании компенсации морального вреда.



Решением районного суда исковые требования были удовлетворены. Со «Спутника» взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн руб.



Однако ответчик не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Юридическое лицо просило снизить размер компенсации, мотивируя это тем, что присужденная сумма является несправедливой. Оно полагало, что суд не учел то обстоятельство, что смерть ребенка наступила в результате неумышленного деяния, которое относится к категории преступлений небольшой тяжести, ответчик является бюджетным учреждением и финансируется исключительно из городского бюджета.



Изучив материалы дела, судебная коллегия сочла, что при определении размера компенсации морального вреда судом первой инстанции было учтено, что истец лишилась на тот момент единственного ребенка, она до сих пор находится в подавленном состоянии.



Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда сочла сумму компенсации морального вреда отвечающей требованиям разумности и справедливости и оставила без изменений решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила. Решение вступило в законную силу.

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