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Заповедник «Денежкин Камень» не будут переводить в статус национального парка





«Заповедник «Денежкин Камень» остается заповедником. Туристические маршруты будут разрабатываться вне его территории. Губернатор создает рабочую группу по загрязненным рекам и лесам на Северном Урале. Предварительно в мае лично планирует выехать на место экологического бедствия», —



Напомним, ранее члены организации «Живой Шемур»



Ранее специалисты заповедника «Денежкин Камень» УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Заповедник «Денежкин Камень» не будут переводить в статус национального парка. Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор издания «Березовский рабочий» Сергей Стуков по итогам встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.«Заповедник «Денежкин Камень» остается заповедником. Туристические маршруты будут разрабатываться вне его территории. Губернатор создает рабочую группу по загрязненным рекам и лесам на Северном Урале. Предварительно в мае лично планирует выехать на место экологического бедствия», — написал С. Стуков на своей странице в Facebook.Напомним, ранее члены организации «Живой Шемур» обратились с письмом к академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук (РАН), а также экологам Greenpeace с просьбой не лишать «Денежкиного Камня» статуса заповедника.Ранее специалисты заповедника «Денежкин Камень» обвинили ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньер, которыми владеет компания.

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