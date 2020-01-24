Новости дня
Заповедник «Денежкин Камень» не будут переводить в статус национального парка
24 январь 2020 (11:13)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Заповедник «Денежкин Камень» не будут переводить в статус национального парка. Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор издания «Березовский рабочий» Сергей Стуков по итогам встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
«Заповедник «Денежкин Камень» остается заповедником. Туристические маршруты будут разрабатываться вне его территории. Губернатор создает рабочую группу по загрязненным рекам и лесам на Северном Урале. Предварительно в мае лично планирует выехать на место экологического бедствия», — написал С. Стуков на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее члены организации «Живой Шемур» обратились с письмом к академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук (РАН), а также экологам Greenpeace с просьбой не лишать «Денежкиного Камня» статуса заповедника.
Ранее специалисты заповедника «Денежкин Камень» обвинили ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньер, которыми владеет компания.
«Заповедник «Денежкин Камень» остается заповедником. Туристические маршруты будут разрабатываться вне его территории. Губернатор создает рабочую группу по загрязненным рекам и лесам на Северном Урале. Предварительно в мае лично планирует выехать на место экологического бедствия», — написал С. Стуков на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее члены организации «Живой Шемур» обратились с письмом к академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук (РАН), а также экологам Greenpeace с просьбой не лишать «Денежкиного Камня» статуса заповедника.
Ранее специалисты заповедника «Денежкин Камень» обвинили ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньер, которыми владеет компания.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Общественники написали письмо ученым РАН с просьбой не допустить изменения статуса заповедника «Денежкин Камень»
- Площадь поврежденной растительности вблизи карьеров УГМК выросла вдвое
- Сотрудники заповедника «Денежкин камень» обнаружили мертвую рыбу вблизи карьеров УГМК
- Экологи выявили загрязнение рек вблизи заповедника «Денежкин камень»
- Специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили структуры УГМК в загрязнении нескольких рек