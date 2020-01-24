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Египетские курорты могут предоставить российским туристам отдельные выходы на посадку

24 январь 2020 (10:26)

УрБК, Москва, 24.01.2020. Египет может предоставить российским туристам закрепленные выходы на посадку и стойки регистрации в аэропорту Шарм-эш-Шейха по примеру международного авиаузла Каира, где такая схема действует почти два года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

В четверг российские эксперты по безопасности на авиатранспорте завершили очередной осмотр аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады.

«Экспертам показали отдельные, огороженные выходы на посадку, которые предлагается использовать для пассажиров из РФ, а также отдельные стойки регистрации», — сказал собеседник агентства.

Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.

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