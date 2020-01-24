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Египетские курорты могут предоставить российским туристам отдельные выходы на посадку





В четверг российские эксперты по безопасности на авиатранспорте завершили очередной



«Экспертам показали отдельные, огороженные выходы на посадку, которые предлагается использовать для пассажиров из РФ, а также отдельные стойки регистрации», — сказал собеседник агентства.



Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются. УрБК, Москва, 24.01.2020. Египет может предоставить российским туристам закрепленные выходы на посадку и стойки регистрации в аэропорту Шарм-эш-Шейха по примеру международного авиаузла Каира, где такая схема действует почти два года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.В четверг российские эксперты по безопасности на авиатранспорте завершили очередной осмотр аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады.«Экспертам показали отдельные, огороженные выходы на посадку, которые предлагается использовать для пассажиров из РФ, а также отдельные стойки регистрации», — сказал собеседник агентства.Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.

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