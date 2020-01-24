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Суд рассмотрит иск о банкротстве Уральского завода полипропиленовых материалов
24 январь 2020 (10:06)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Уральский завод полипропиленовых материалов» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России. Сумма исковых требований превышает 700 тыс. руб.
Отметим, что ООО «Уральский завод полипропиленовых материалов» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Волгоградская, 193. Основной вид деятельности — производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России. Сумма исковых требований превышает 700 тыс. руб.
Отметим, что ООО «Уральский завод полипропиленовых материалов» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Волгоградская, 193. Основной вид деятельности — производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров.
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