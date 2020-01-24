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«Уральские авиалинии» ввели скидку 15% на рейсы Москва — Благовещенск

24 январь 2020 (09:43)

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. На сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» доступен промокод на скидку 15% от тарифа по маршруту Москва — Благовещенск и Благовещенск — Москва. Скидка распространяется как на полеты в одну сторону, так и на билет туда-обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Для получения скидки нужно активировать уникальный промокод 2020BQS при покупке билета на сайте авиакомпании uralairlines.ru.

Период действия промокода — с 24 января по 10 февраля 2020 года. Период вылетов — с 24 января по 29 февраля 2020 года.

Рейсы по маршруту Москва — Благовещенск — Москва под номерами U6-349/350 выполняются без посадок на новых самолетах Airbus A320neo, а U6-299/300 — с посадкой в Екатеринбурге.

Отмечается, что для пассажиров доступны удобные стыковки через Москву в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Симферополь и другие города России.

Авиабилеты со скидкой по промокоду можно приобрести только на сайте авиакомпании uralairlines.ru (скидка не действует на тариф «бизнес»).

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