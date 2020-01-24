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«Уральские авиалинии» ввели скидку 15% на рейсы Москва — Благовещенск
24 январь 2020 (09:43)
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. На сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» доступен промокод на скидку 15% от тарифа по маршруту Москва — Благовещенск и Благовещенск — Москва. Скидка распространяется как на полеты в одну сторону, так и на билет туда-обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Для получения скидки нужно активировать уникальный промокод 2020BQS при покупке билета на сайте авиакомпании uralairlines.ru.
Период действия промокода — с 24 января по 10 февраля 2020 года. Период вылетов — с 24 января по 29 февраля 2020 года.
Рейсы по маршруту Москва — Благовещенск — Москва под номерами U6-349/350 выполняются без посадок на новых самолетах Airbus A320neo, а U6-299/300 — с посадкой в Екатеринбурге.
Отмечается, что для пассажиров доступны удобные стыковки через Москву в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Симферополь и другие города России.
Авиабилеты со скидкой по промокоду можно приобрести только на сайте авиакомпании uralairlines.ru (скидка не действует на тариф «бизнес»).
Для получения скидки нужно активировать уникальный промокод 2020BQS при покупке билета на сайте авиакомпании uralairlines.ru.
Период действия промокода — с 24 января по 10 февраля 2020 года. Период вылетов — с 24 января по 29 февраля 2020 года.
Рейсы по маршруту Москва — Благовещенск — Москва под номерами U6-349/350 выполняются без посадок на новых самолетах Airbus A320neo, а U6-299/300 — с посадкой в Екатеринбурге.
Отмечается, что для пассажиров доступны удобные стыковки через Москву в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Симферополь и другие города России.
Авиабилеты со скидкой по промокоду можно приобрести только на сайте авиакомпании uralairlines.ru (скидка не действует на тариф «бизнес»).
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