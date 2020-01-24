Новости дня

«Уральские авиалинии» ввели скидку 15% на рейсы Москва — Благовещенск

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. На сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» доступен промокод на скидку 15% от тарифа по маршруту Москва — Благовещенск и Благовещенск — Москва. Скидка распространяется как на полеты в одну сторону, так и на билет туда-обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Для получения скидки нужно активировать уникальный промокод 2020BQS при покупке билета на сайте авиакомпании uralairlines.ru.



Период действия промокода — с 24 января по 10 февраля 2020 года. Период вылетов — с 24 января по 29 февраля 2020 года.



Рейсы по маршруту Москва — Благовещенск — Москва под номерами U6-349/350 выполняются без посадок на новых самолетах Airbus A320neo, а U6-299/300 — с посадкой в Екатеринбурге.



Отмечается, что для пассажиров доступны удобные стыковки через Москву в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Симферополь и другие города России.



Авиабилеты со скидкой по промокоду можно приобрести только на сайте авиакомпании uralairlines.ru (скидка не действует на тариф «бизнес»).

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:43</span><br /><strong>«Уральские авиалинии» ввели скидку 15% на рейсы Москва — Благовещенск</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. На сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» доступен промокод на скидку 15% от тарифа по маршруту Москва — Благовещенск и Благовещенск — Москва. Скидка распространяется как на полеты в одну сторону, так и на билет туда-обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092776-uralskie-avialinii-vveli-skidku-15-na-reysy-moskva-blagoveschensk.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: