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На период капитального ремонта на трассе М-5 «Урал» введут светофорное регулирование

24 январь 2020 (09:23)

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. На трассе М-5 «Урал» введут светофорное регулирование. На подъезде к Екатеринбургу (км 178+940) планируется капитальный ремонт путепровода через автодорогу Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск.

Ожидается, что с 1 февраля (на время демонтажа пролетных строений путепровода) будет введено светофорное регулирование.

На период ограничения проезд из п. Октябрьский в п. Первомайский будет осуществляться по съездам ремонтируемой транспортной развязки, сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

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