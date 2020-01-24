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АСВ в прошлом году направило 100 млрд рублей на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков
24 январь 2020 (09:06)
УрБК, Москва, 24.01.2020. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в прошлом году направило 100,3 млрд руб. на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков. Об этом говорится в сообщении АСВ.
В IV квартале 2019 года денежные средства на общую сумму свыше 32 млрд руб. получили более 104 тыс. кредиторов 201 ликвидируемого банка.
«По состоянию на 31 декабря 2019 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 332 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, за весь период деятельности АСВ достиг рекордного показателя — 45,3% (на 31 декабря 2018 года — 41,5%)», — говорится в сообщении.
В IV квартале 2019 года денежные средства на общую сумму свыше 32 млрд руб. получили более 104 тыс. кредиторов 201 ликвидируемого банка.
«По состоянию на 31 декабря 2019 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 332 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, за весь период деятельности АСВ достиг рекордного показателя — 45,3% (на 31 декабря 2018 года — 41,5%)», — говорится в сообщении.
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