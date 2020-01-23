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Toyota отзывает в России 82,6 тыс. автомобилей
23 январь 2020 (18:01)
УрБК, Москва, 23.01.2020. Компания Toyota отзывает из России 82 тыс. 641 автомобиль Toyota Highlander, Land Cruiser Prado, RAV4 и Lexus RX200T, RX350, RX450H из-за возможных проблем с форсунками омывателя лобового стекла. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.
«Отзыву подлежат автомобили, реализованные с декабря 2015 года по настоящее время. Причиной отзыва транспортных средств являются особенности уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки. Существует вероятность образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, что со временем может привести к появлению трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае — к возгоранию», — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителей «Тойота Мотор» проинформируют покупателей автомобилей, подпадающих под данный отзыв из России. При этом владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.
«На всех транспортных средствах будет выполнена замена форсунок стеклоомывателя лобового стекла на модернизированные. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — говорится в сообщении Росстандарта.
«Отзыву подлежат автомобили, реализованные с декабря 2015 года по настоящее время. Причиной отзыва транспортных средств являются особенности уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки. Существует вероятность образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, что со временем может привести к появлению трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае — к возгоранию», — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителей «Тойота Мотор» проинформируют покупателей автомобилей, подпадающих под данный отзыв из России. При этом владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.
«На всех транспортных средствах будет выполнена замена форсунок стеклоомывателя лобового стекла на модернизированные. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — говорится в сообщении Росстандарта.
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