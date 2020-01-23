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Свердловский облсуд признал недействующим определение газона в региональном законе

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2020. Свердловский областной суд признал недействующим прописанное в региональном законодательстве определение газона.



Решение принято по итогам рассмотрения иска автомобилистов к Заксобранию Свердловской области. Истцы требовали отменить норму, которая позволяет штрафовать их за парковку автомобилей на газоне, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.



«Выслушав все доводы по делу, а также заключение прокурора, который просил в иске отказать, суд признал недействующими примечания к оспариваемой норме областного закона, в которых разъясняется понятие «газон» и «зеленые насаждения». В остальной части требованиям было отказано», — указали в пресс-службе облсуда.



Газон — это «покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью либо предназначенная для озеленения поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) и (или) граничащая с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью дорог», говорилось в законодательной норме.



При этом норма о штрафах за парковку на газоне и зеленых насаждениях сохраняется до настоящего времени.

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