В ожидании «писем счастья»

В скором времени в Екатеринбурге в два раза увеличится число платных парковок. Количество таких мест обещают довести до 30 тыс. Кроме того, Госдума может принять законопроект об автоматической фиксации неуплаты штрафов. В таком случае в этом году автомобилистов Екатеринбурга массово начнут привлекать к административной ответственности за бесплатную парковку в пределах коммерческих пространств.Объектами сегодняшнего объезда стали городские платные парковки на улице Мамина-Сибиряка, напротив НПО автоматики и на пересечении Луначарского — Первомайской. В обоих случаях в этих местах установлен паркомат для взимания платы за парковочное место и указаны соответствующие тарифы. Места на обеих площадках забиты под завязку. А в случае с НПО автоматики почти все машины принадлежат сотрудникам этого режимного предприятия — людям больше некуда девать личные автомобили.О специфике работы с парковками рассказал главный специалист отдела правового и экономического обеспечения комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Александр Вегнер.Оказалось, что на платных парковках граждане массово закрывают номера машин бумажками, уходят от ответственности. Тенденция пришла из Москвы: там водители массово заклеивают номера, чтобы устройство «Паркон» не смогло их считать, а ГИБДД потом выслать штраф.«Цена аренды парковочного места в Екатеринбурге составляет 30 руб. в час, тогда как в Москве — 380 руб. в час. Это дорого для нас, а для москвичей, наверное, нет», — полагает Александр Вегнер.Несмотря на регулярную работу нескольких «Парконов», к ответственности привлечь удается малую часть. Об этом говорит статистика. В настоящее время в Екатеринбурге насчитывается 2 тыс. 600 парковочных мест, а нарушителей ежемесячно 20-30 тыс. человек. Но реально привлечь к ответственности каждый месяц удается только 1-2 тыс. человек.По словам оператора «Паркона» Олега Бойко, камера фиксирует госномера автомобилей, припаркованных вдоль обеих сторон проезжей части. Это машины, которые стоят на платных городских парковках. Всего задействованы шесть автомобилей с камерами, а общая длина проверяемого маршрута — 10 с лишним километров.Не оплатившему парковку водителю выпишут штраф — по решению административной комиссии он может достигать 3 тыс. руб. Также система распознает номера машин, за которые оплатили всего час парковки, хотя стояли они дольше.На введение платных парковочных пространств администрацию Екатеринбурга толкнуло понимание, что весь город парковками не покрыть, а для разгрузки города необходимо пространство.«Мы хотим, чтобы граждане пользовались общественным транспортом, приобретаем новый подвижной состав. Хочется, чтобы граждане оценили эту работу», — указал представитель администрации Екатеринбурга.Отметим, что к концу 2020 года администрация рассчитывает увеличить число платных парковок вдвое. При этом за 2019 год бюджет Екатеринбурга благодаря платным парковкам пополнился на 12 млн руб.«К 2025 году в Екатеринбурге будет 12 тысяч платных мест, а к 2030 году — до 30 тысяч», — отметил Александр Вегнер.Также городские власти хотят установить стационарные купольные камеры с углом обзора 360 градусов.Проблему уклонения от уплаты штрафов власти Екатеринбурга рассчитывают решить с помощью Госдумы: во введении автоматизированной системы уплаты штрафов заинтересованы сейчас многие города страны. Они ждут, что в феврале Госдума одобрит законопроект о фиксировании неплатежей за парковочное место в автоматическом режиме.«В Екатеринбурге внедрим автоматизацию через два-три месяца после положительного решения депутатов, и всем нарушителям будут приходить «письма счастья», — отметил Александр Вегнер.