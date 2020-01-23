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Администрация Екатеринбурга предложила прокуратуре объединить силы для обеспечения комфортной жизни горожан
23 январь 2020 (16:44)
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2020. Администрации Екатеринбурга и прокуратуре следует сформировать общую позицию по обеспечению жителей города всем необходимым для комфортной жизни. С таким заявлением выступил замглавы Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Бирюлин, комментируя представление областной прокуратуры в адрес городских властей.
«Сегодня есть большое количество пробелов в законодательстве. Так, отсутствуют требования по строительству жилья только вместе с садиками и школами. Есть не урегулированные моменты с точки зрения обеспеченности жилья парковками, что вызывает большой дискомфорт для жителей», — отметил Алексей Бирюлин.
По словам замглавы Екатеринбурга, желание застройщиков получить максимальную прибыль и застроить все участки вполне понятно городским властям.
«Но мы обязаны обеспечить комфортное проживание горожан: наличие дворов, зеленых зон, детских площадок, школ, садиков — это должно стать обязательным условием. Поэтому нам с контрольно-надзорными органами нужно собираться и формировать общую позицию — как это предотвратить и как обеспечить горожан всем необходимым для комфортной жизни в уральской столице», — цитирует А. Бирюлина официальный городской портал.
Не всем может нравиться желание навести порядок в Екатеринбурге с точки зрения обеспечения необходимой инфраструктурой, согласился представитель горадминистрации.
«Необходимо отметить, что согласно статье 41 Градостроительного кодекса РФ, установлен перечень случаев, при которых разработка документации по планировке территории является обязательной», — добавили в правовом департаменте администрации Екатеринбурга.
«Сегодня есть большое количество пробелов в законодательстве. Так, отсутствуют требования по строительству жилья только вместе с садиками и школами. Есть не урегулированные моменты с точки зрения обеспеченности жилья парковками, что вызывает большой дискомфорт для жителей», — отметил Алексей Бирюлин.
По словам замглавы Екатеринбурга, желание застройщиков получить максимальную прибыль и застроить все участки вполне понятно городским властям.
«Но мы обязаны обеспечить комфортное проживание горожан: наличие дворов, зеленых зон, детских площадок, школ, садиков — это должно стать обязательным условием. Поэтому нам с контрольно-надзорными органами нужно собираться и формировать общую позицию — как это предотвратить и как обеспечить горожан всем необходимым для комфортной жизни в уральской столице», — цитирует А. Бирюлина официальный городской портал.
Не всем может нравиться желание навести порядок в Екатеринбурге с точки зрения обеспечения необходимой инфраструктурой, согласился представитель горадминистрации.
«Необходимо отметить, что согласно статье 41 Градостроительного кодекса РФ, установлен перечень случаев, при которых разработка документации по планировке территории является обязательной», — добавили в правовом департаменте администрации Екатеринбурга.
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