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Свердловская транспортная прокуратура проверяет авиакомпанию «Икар» из-за задержки рейса Екатеринбург — Дубай

23 январь 2020 (16:24)

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2020. Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту задержки рейса Екатеринбург — Дубай авиакомпании «Икар».

20 января этого года произошла задержка отправления самолета авиакомпании «Икар» сообщением Екатеринбург — Дубай. Причиной стало приостановление работы аэропорта Дубай по техническим причинам. Вылет из аэропорта Кольцово был выполнен спустя 5 часов после возобновления работы аэропорта прибытия.

По предварительным данным от пассажиров, авиакомпанией в аэропорту не предоставлены прохладительные напитки, горячее питание, что является нарушением требований Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденных приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82.

В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение авиаперевозчиком законодательства, регламентирующего предоставление пассажирам обязательных услуг при задержках рейсов, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

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