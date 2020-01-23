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В Екатеринбурге число платных парковок к 2030 году вырастет до 30 тыс. мест
23 январь 2020 (15:42)
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2020. В Екатеринбурге число платных парковочных мест до конца 2020 года вырастет в два раза. Об этом сегодня рассказал журналистам главный специалист отдела правового и экономического обеспечения комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Александр Вегнер.
По его словам, в настоящее время в Екатеринбурге насчитывается более 2,6 тыс. платных парковочных мест. К 2025 году в городе предполагается обустроить 12 тыс. платных мест, а к 2030 году — до 30 тыс. мест.
«Организация платного парковочного пространства направлена в первую очередь на разгрузку улично-дорожной сети. В скором времени мы ожидаем изменения в федеральном законодательстве, которые позволят автоматически привлекать к ответственности собственников транспортных средств при нарушении правил», — отметил А. Вегнер.
По его словам, в настоящее время в Екатеринбурге насчитывается более 2,6 тыс. платных парковочных мест. К 2025 году в городе предполагается обустроить 12 тыс. платных мест, а к 2030 году — до 30 тыс. мест.
«Организация платного парковочного пространства направлена в первую очередь на разгрузку улично-дорожной сети. В скором времени мы ожидаем изменения в федеральном законодательстве, которые позволят автоматически привлекать к ответственности собственников транспортных средств при нарушении правил», — отметил А. Вегнер.
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