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В Екатеринбурге число платных парковок к 2030 году вырастет до 30 тыс. мест

23 январь 2020 (15:42)

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2020. В Екатеринбурге число платных парковочных мест до конца 2020 года вырастет в два раза. Об этом сегодня рассказал журналистам главный специалист отдела правового и экономического обеспечения комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Александр Вегнер.

По его словам, в настоящее время в Екатеринбурге насчитывается более 2,6 тыс. платных парковочных мест. К 2025 году в городе предполагается обустроить 12 тыс. платных мест, а к 2030 году — до 30 тыс. мест.

«Организация платного парковочного пространства направлена в первую очередь на разгрузку улично-дорожной сети. В скором времени мы ожидаем изменения в федеральном законодательстве, которые позволят автоматически привлекать к ответственности собственников транспортных средств при нарушении правил», — отметил А. Вегнер.

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