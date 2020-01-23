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350 российских застройщиков находятся под угрозой банкротства
23 январь 2020 (15:05)
В 2019 году стало известно о намерении кредиторов подать заявления о банкротстве относительно 350 российских застройщиков, что на 77% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).
По расчетам аналитиков, эти компании реализуют 1,42 тыс. проектов общей площадью 9,9 млн кв. м.
Количество российских застройщиков, которые в прошлом году были признаны банкротами, выросло на 22%, до 184. На балансе этих структур сейчас находится 839 проектов площадью 4,5 млн кв. м.
Как отмечают эксперты, с проблемами столкнулись мелкие региональные компании: реформа долевого строительства лишила их единственного доступного источника финансирования — средств дольщиков.
По расчетам аналитиков, эти компании реализуют 1,42 тыс. проектов общей площадью 9,9 млн кв. м.
Количество российских застройщиков, которые в прошлом году были признаны банкротами, выросло на 22%, до 184. На балансе этих структур сейчас находится 839 проектов площадью 4,5 млн кв. м.
Как отмечают эксперты, с проблемами столкнулись мелкие региональные компании: реформа долевого строительства лишила их единственного доступного источника финансирования — средств дольщиков.
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