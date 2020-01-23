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Герман Греф озвучил условия, при которых может покинуть пост главы Сбербанка
23 январь 2020 (14:57)
УрБК, Москва, 23.01.2020. Сегодня, 23 января, глава Сбербанка Герман Греф, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что позитивно относится к возможной смене главного акционера Сбербанка РФ.
«Сбербанк не будет менять стратегию из-за смены основного акционера банка», — цитирует ТАСС пояснения Германа Грефа.
При этом он добавил, что покинет пост президента Сбербанка, если придется менять стратегию банка после смены основного акционера, уточнив, что планы менеджмента Сбербанка в отношении рекомендаций по выплате дивидендов за 2019 год не меняются.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что схема перехода акций Сбербанка России от Центробанка к правительству РФ практически доработана. Как уточнил замминистра финансов Алексей Моисеев, в настоящее время обсуждаются ее детали.
«Давайте мы пока определимся с передачей государству, потому что, как вы знаете, вопрос обсуждается. Схема дорабатывается, она практически доработана», — цитирует «Интерфакс» заявление представителя Минфина Алексея Моисеева.
В свою очередь, первый зампред Банка России Сергей Швецов пояснил, что сейчас идут переговоры о передаче Сбербанка правительству, но точных договоренностей пока еще нет.
Напомним, что в настоящее время ЦБ владеет 50% + 1 уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций). При этом обсуждения возможности передачи этой доли государству (как в 2002 году РФ была передана в обмен на ОФЗ доля Банка России в банке ВТБ) идут давно, однако окончательный вариант схемы передачи пока так и не определен.
«Сбербанк не будет менять стратегию из-за смены основного акционера банка», — цитирует ТАСС пояснения Германа Грефа.
При этом он добавил, что покинет пост президента Сбербанка, если придется менять стратегию банка после смены основного акционера, уточнив, что планы менеджмента Сбербанка в отношении рекомендаций по выплате дивидендов за 2019 год не меняются.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что схема перехода акций Сбербанка России от Центробанка к правительству РФ практически доработана. Как уточнил замминистра финансов Алексей Моисеев, в настоящее время обсуждаются ее детали.
«Давайте мы пока определимся с передачей государству, потому что, как вы знаете, вопрос обсуждается. Схема дорабатывается, она практически доработана», — цитирует «Интерфакс» заявление представителя Минфина Алексея Моисеева.
В свою очередь, первый зампред Банка России Сергей Швецов пояснил, что сейчас идут переговоры о передаче Сбербанка правительству, но точных договоренностей пока еще нет.
Напомним, что в настоящее время ЦБ владеет 50% + 1 уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций). При этом обсуждения возможности передачи этой доли государству (как в 2002 году РФ была передана в обмен на ОФЗ доля Банка России в банке ВТБ) идут давно, однако окончательный вариант схемы передачи пока так и не определен.
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