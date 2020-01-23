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Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро — на 17 коп.

23 январь 2020 (14:39)

УрБК, Москва, 23.01.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 января 2020 года. Курс долл. США к рублю вырос на 12 коп. до 61,95 руб., евро — на 17 коп. до 68,69 руб.

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