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Производство мяса в хозяйствах населения Свердловской области в ушедшем году сократилось на 7%
23 январь 2020 (13:39)
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2020. По итогам 2019 года в хозяйствах населения Свердловской области сократилось производство основных продуктов животноводства, сообщает Свердловскстат.
Так, производство молока в ушедшем году сократилось на 5,4% (с 119,3 до 113,2 тыс. т), яиц — на 3,5% (с 44,1 до 42,6 млн штук), скота и птицы на убой — на 7% (с 42,9 до 40,1 тыс. т).
В хозяйствах всех категорий Среднего Урала (учитываются сельскохозяйственные организации, хозяйства населения и фермерские хозяйства) производство молока выросло с 739,6 до 762,5 тыс. т, яиц — с 1 млрд 537,4 до 1 млрд 571,2 млн штук, скота и птицы на убой — с 272,4 до 274,4 тыс. т.
Так, производство молока в ушедшем году сократилось на 5,4% (с 119,3 до 113,2 тыс. т), яиц — на 3,5% (с 44,1 до 42,6 млн штук), скота и птицы на убой — на 7% (с 42,9 до 40,1 тыс. т).
В хозяйствах всех категорий Среднего Урала (учитываются сельскохозяйственные организации, хозяйства населения и фермерские хозяйства) производство молока выросло с 739,6 до 762,5 тыс. т, яиц — с 1 млрд 537,4 до 1 млрд 571,2 млн штук, скота и птицы на убой — с 272,4 до 274,4 тыс. т.
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