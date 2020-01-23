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ЦБ пересчитал тарифы по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов

УрБК, Москва, 23.01.2020. Центробанк России пересчитал и в ближайшее время понизит страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта (ОСОПО).



Согласно информации регулятора, проведенный анализ показал, что для всех типов опасных объектов необходимо проведение корректировки действующих страховых тарифов. При этом по большинству типов опасных объектов страховые тарифы по ОСОПО могут быть снижены вплоть до 25%.



«В связи с этим Банк России разработал проект указания, регулирующего страховые тарифы по ОСОПО. Проект указания также предусматривает введение тарифного коридора для всех типов опасного объекта. Как показывает практика в других видах страхования, таких как ОСАГО и обязательное страхование ответственности перевозчиков, тарифный коридор дает возможность более гибкого применения тарифа, что способствует развитию конкуренции на рынке», — говорится в официальном сообщении регулятора.



Как отметил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс, идея введения тарифного коридора в ОСОПО, безусловно, назрела.



«И в ОСАГО, и в ОСГОП тарифный коридор дает страховщикам возможность более гибкого применения тарифа, что способствует усилению конкуренции на страховом рынке. А конкуренция, в свою очередь, обычно влечет за собой улучшение качества сервиса и снижение цен. Первый шаг в этом направлении был сделан в начале 2019 года, когда был введен тарифный коридор для части ОПО. При этом Банк России предупреждал, что работа по либерализации тарифов в ОПО будет продолжена», — уточнил в комментарии Игорь Юргенс.



По его словам, за прошлый год цена на ОСАГО снизилась на 5% за счет внедрения рыночных механизмов.



Напомним, что предыдущие изменения тарифов по ОПО вступили в силу 26 марта 2019 года, при этом законом установлено ограничение частоты изменения тарифов — не чаще одного раза в год. Как отмечают эксперты, теперь снижение произойдет и на двух других сегментах обязательного страхования.



Ожидаемое снижение сборов страховой премии, по оценкам президента НССО, составит около 25%, что в 2020 году может привести к снижению сборов в пределах 400 млн руб.



«Новые тарифы в ОПО могут быть введены в действие не ранее 23 марта 2020 года. НССО в настоящее время проводит анализ проекта указаний на предмет влияния на процедуру заключения договоров, на механизм перестрахования в ПУЛе и на обработку данных в информационной системе. После обсуждения предложения страхового сообщества будут направлены в Банк России в установленные сроки», — пояснил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.



Кроме того, в январе этого года Банком России были утверждены новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Летом 2019 года соответствующий проект ЦБ был размещен для публичного обсуждения. По оценкам экспертов, ожидаемое падение сборов страховой премии в данном сегменте составит около 20%, поэтому в 2020 году сборы могут сократиться примерно на 500 млн руб.



Напомним, что страховые тарифы устанавливаются в зависимости от типа опасного объекта, а также от факторов, влияющих на степень риска.

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