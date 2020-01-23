Налоговый преемник

В начале этой недели стало известно о том, что на должность нового главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России назначен Даниил Егоров, один из заместителей экс-главы ведомства и утвержденного председателя правительства РФ Михаила Мишустина, а также автор инициативы по налогу для самозанятых. В связи с этим ИАА «УралБизнесКонсалтинг» поинтересовалось у аналитиков, каких изменений можно ждать в российском налоговом ведомстве в связи с недавними событиями.Напомним, что после отставки российского кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым новым председателем правительства РФ был утвержден и назначен Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу. При этом новым руководителем ФНС России стал его бывший заместитель Даниил Егоров, один из авторов инициативы по введению налога для самозанятых.В понедельник, 20 января, Михаил Мишустин встретился со своим преемником и лично поздравил его с назначением. При этом бывший заместитель М. Мишустина — новый глава ФНС РФ Даниил Егоров — выразил свою признательность за оказанное ему доверие. «Надеюсь, что поддержка коллектива поможет и дальше двигаться к намеченным целям», — подчеркнул Даниил Егоров, добавив, что продолжит создание «незаметной налоговой», когда, по его словам, налогоплательщику удобно и просто платить налоги, так же как и оплачивать счета за телефон или коммунальные услуги.По мнению экспертов, данное назначение, скорее всего, говорит о преемственности в продолжении курса, заложенного Михаилом Мишустиным в российской налоговой политике.«Я полагаю, назначение Даниила Егорова новым главой налоговой службы не должно привести к резким изменениям в работе фискального ведомства. Скорее, оно может свидетельствовать о преемственности в продолжении курса экс-главы ФНС Михаила Мишустина. Курс на рост собираемости налогов будет продолжен. Совершенствование структуры продолжится, но для радикального реформирования, мне кажется, нет оснований: ФНС — одна из государственных структур, которая лучше многих справляется со своими задачами. Зачем реформировать то, что работает», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом УрБК аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев.«Совершенно точно можно говорить о том, что налоговая служба каким-либо кардинальным образом меняться не будет. На текущий момент это одна из наиболее эффективно работающих структур государства, где существенно снижен уровень коррупции за счет уменьшения влияния субъективных действий. Поэтому ФНС продолжит курс на цифровизацию и автоматический сбор данных с одновременным снижением влияния человеческого фактора», — убежден ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.При этом финансовые эксперты уверены: факт о том, что Даниил Егоров занимался такими налогами, как налог для самозанятых, говорит о возможности увеличения налоговой нагрузки на граждан и дальнейшем выведении теневых доходов в зону налогооблагаемой базы.«Налоги, как известно, это не только доходы государства, но и нагрузка на граждан и бизнес, что сдерживает экономическое развитие и потребительскую активность. Какие-либо новые налоги придумывать вместо ФНС мы не будем, так как считаем, что текущий набор уже обеспечивает бюджет необходимыми средствами для выполнения поручений президента. Более того, на наш взгляд, требуется работа по отмене некоторых налогов в экономике или частичное смягчение налогового режима для наименее обеспеченных граждан», — подчеркнул в комментарии УрБК аналитик Андрей Кочетков.«Президент обещал, что новых налогов не будет. Конечно, он обещал также, что не будет повышаться пенсионный возраст и не будет меняться Конституция РФ. Но все же бюджет профицитный, доходы растут. В конце концов, если понадобится увеличить сборы, не обязательно придумывать что-то новое. Проще поднять ставки НДФЛ (налог на доходы физлиц — прим. ред.), как это было проделано с НДС (налогом на добавленную стоимость — прим. ред.). Обсуждение возможности поднятия ставки НДФЛ с 13 до 15% уже было вброшено в информационное поле в прошлом году. Этот налог администрировать проще, чем какой-либо другой», — считает аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев.Вечером во вторник, 21 января, глава кабинета министров Михаил Мишустин также представил членов нового российского правительства. Наиболее радикальные изменения произошли в финансово-экономическом блоке. В частности, главной новостью для аналитиков и участников рынка стало назначение помощника президента по экономическим вопросам Андрея Белоусова первым заместителем председателя правительства РФ. Напомним, что ранее эту должность занимал Антон Силуанов, который сохранил за собой пост министра финансов в составе обновленного кабмина.Второй сюрприз связан с назначением двух высокопоставленных региональных чиновников: губернатор Пермского края Максим Решетников назначен новым министром экономики, а заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин (с 2001 по 2010 год был министром строительства в Республике Татарстан) получил должность заместителя председателя правительства РФ.«Детали реализации экономической политики остаются под вопросом. Из наиболее ярких изменений мы отмечаем трансформацию финансово-экономического блока: Андрей Белоусов в должности первого вице-премьера будет курировать вопросы экономики (М. Решетников) и финансов (А. Силуанов). Вероятно, эти решения будут иметь далеко не косметические последствия для экономической политики России начиная уже с текущего года», — уверены аналитики Росбанка.«На наш взгляд, структура нового правительства указывает на то, что фокус экономической политики сейчас смещается с консолидации бюджета и бюджетных вопросов к проблеме роста. На первый план выходят нацпроекты как главный инструмент экономического роста на ближайшие годы, а ускорение роста инвестиций будет основываться на расширении строительной активности по всей стране. Тот факт, что Антон Силуанов сохранит за собой должность министра финансов РФ, указывает на то, что в ближайшем будущем бюджетные ограничения по расходам сохранятся: тем не менее, поскольку Федеральное агентство по управлению госимуществом будет подотчетно Минфину (ранее Минэкономразвития), правительство сосредоточит свое внимание на росте неналоговых бюджетных доходов», — убеждена главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.По мнению эксперта, в более долгосрочной перспективе повышается риск смягчения бюджетной политики.«Особенно это будет актуально, если реализация нацпроектов в 2020 году не сможет обеспечить ожидаемые темпы роста ВВП (по словам президента РФ Владимира Путина, он должен превысить рост мирового ВВП в 2021 году). Таким образом, новое правительство выглядит более сложным для Центробанка России, который в прошлом выигрывал от координации ужесточения бюджетной и монетарной политики при замедлении темпов инфляции до своего ориентира», — считает Наталия Орлова.«Мы полагаем, что анонсированные социальные меры поддержки малообеспеченного населения и демографические стимулы выступают первым шагом в сторону смягчения бюджетной политики. Мы не исключаем, что уже в текущем году будет выстроена более прозрачная и последовательная процедура исполнения национальных проектов, а также определен механизм расходования избыточной ликвидной части Фонда национального благосостояния. Хотя большим вопросом для нас остается степень координации правительственных программ с политикой с ЦБ РФ в части управления инфляцией и процентной политикой», — отмечают аналитики Росбанка.На этом фоне профицит федерального бюджета РФ в 2019 году, по информации Минфина, составил 1 трлн 967,6 млрд руб. Объем поступивших доходов в прошлом году составил 20 трлн 187,8 млрд руб. или 101,1% к общему объему доходов за год, а расходы бюджета составили 18 трлн 220,2 млрд рублей или 98,5% к общему объему расходов, или 94,2% с учетом внесенных изменений.При этом Федеральная налоговая служба по итогам 2019 года администрировала в бюджет доходы в размере 12 трлн 612,1 млрд руб. (100,5% к прогнозным показателям), Федеральная таможенная служба — 5 трлн 729,05 млрд руб. (101,6% к прогнозным значениям), другие федеральные органы — 1 трлн 846,7 млрд руб. (103,5% к прогнозу). Совокупный объем средств Фонда национального благосостояние по состоянию на 1 января 2020 года составил 4 трлн 36,05 млрд руб.По мнению ряда финансовых аналитиков, сегодняшний уровень профицита российского бюджета вполне позволяет обойтись без введения дополнительной налоговой нагрузки для бизнеса и населения, хотя реальность не всегда совпадает с ожиданиями и математическими расчетами.«Ситуация с налогами в РФ отличается высокой непредсказуемостью. С одной стороны, президент страны обещает сохранение текущего налогового режима в течение ближайших лет, а с другой, ежегодно появляются новые налоговые статьи. Самое непонятное состоит в том, что федеральный бюджет исполняется с профицитом и какие-либо новые источники его финансирования, по сути, не требуются», — убежден ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.«На первый взгляд, 2019 год в России прошел под знаком стимулирующей бюджетной политики: бюджетный профицит снизился с 2,7% ВВП в 2018 году до 1,8% ВВП в 2019 году; рост доходов в 2019 году составил всего 4% год к году, тогда как расходы выросли на 9% год к году. Тем не менее замедление роста бюджетных доходов и снижение профицита бюджета, по сути, отражают снижение цен на нефть: цена Brent опустилась с более 70 долл. США за барр. в 2018 году до 64 долл. за барр. в прошлом году. В то же время цена на нефть, балансирующая бюджет, то есть индикатор, который мы используем для расчета масштаба бюджетного стимулирования или бюджетного ужесточения, то есть с учетом очистки от нефтяного фактора, снизилась с 50 долл. за барр. в 2018 году до 49 долл. за барр., продемонстрировав некоторое снижение. Его сложно трактовать как сигнал к ужесточению бюджетной политики, но это явно указывает на то, что бюджетная политика не смогла стать стимулирующей», — отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.По мнению аналитиков рейтингового агентства Moody's, резкая смена правительства РФ привносит некоторую неопределенность в отношении направления экономической политики.«Тем не менее заявления как президента, так и нового премьер-министра предполагают, что новая администрация будет поддерживать общее направление политики предыдущего правительства, направленное на повышение экономического роста и улучшение социальных показателей при сохранении широкой макроэкономической стабильности. У России есть бюджетные возможности, чтобы выдержать анонсированный рост расходов, учитывая низкий уровень госдолга. Мы ожидаем, что любые корректировки произойдут через другие инициативы по расходам, учитывая явное предпочтение властей сохранять фискальные буферы и доверие к своему бюджетному правилу», — убеждены международные эксперты.