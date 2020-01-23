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Проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года презентовали архитекторам

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2020. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин обсудил проект генплана развития города до 2035 года с представителями свердловского отделения Союза архитекторов России. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.



«Совместно с МБУ «Мастерская генерального плана» мы презентовали профессиональному сообществу проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года и сошлись во мнении, что сделать город более комфортным крайне необходимо всем. К примеру, все знают, что дороги мегаполиса перегружены, и один из акцентов проекта направлен на развитие общественного транспорта. Задавались вопросы и об увязке генплана с агломерацией, развитием основных транспортных каркасов, которые необходимо учитывать», — отметил А. Бирюлин.



Заместитель главы Екатеринбурга подчеркнул, что в ходе обсуждения проекта генплана выступило большое количество архитекторов и экспертов отрасли, выступивших за необходимость развития уральского мегаполиса.



«Транспортная составляющая, объекты социальной сферы, зеленый каркас — все это учтено в проекте генплана. Мы делаем акцент именно на том, что по итогам поступивших в ходе общественных обсуждений предложений, диалога с застройщиками и профессиональным сообществом архитекторов, а также заключения вышестоящих органов проект генплана будет отредактирован и принят. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поставил задачу принять в 2020 году проект нового генплана, соответствующий потребностям города. Несмотря на то, что это большая и сложная работа, мы приложим все усилия, чтобы выполнить поставленную задачу», — подчеркнул А. Бирюлин.

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