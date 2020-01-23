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Сотрудника торгового дома «Рукава высокого давления» в Свердловской области уволили за нарушение антикоррупционного законодательства
23 январь 2020 (12:14)
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2020. Свердловская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывшего государственного служащего в коммерческую организацию. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Установлено, что в ООО ТД «Рукава высокого давления» на должность менеджера по продажам принят гражданин, замещавший до этого должность начальника отдела дознания Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский. Согласно требованиям Федерального закона «О противодействии коррупции», гражданин, замещавший должности государственной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после увольнения со службы обязан при заключении трудового договора сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы. Неисполнение обязанности влечет прекращение трудового договора», — говорится в сообщении.
Должность начальника отдела дознания входит в указанный перечень. Однако вопреки требованиям закона бывший государственный служащий не сообщил работодателю последнее место работы. Он предоставил новую трудовую книжку без записей о предшествующем трудовом стаже.
В целях устранения нарушений законодательства о противодействии коррупции Свердловским транспортным прокурором директору общества внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Трудовой договор с гражданином расторгнут.
«Установлено, что в ООО ТД «Рукава высокого давления» на должность менеджера по продажам принят гражданин, замещавший до этого должность начальника отдела дознания Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский. Согласно требованиям Федерального закона «О противодействии коррупции», гражданин, замещавший должности государственной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после увольнения со службы обязан при заключении трудового договора сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы. Неисполнение обязанности влечет прекращение трудового договора», — говорится в сообщении.
Должность начальника отдела дознания входит в указанный перечень. Однако вопреки требованиям закона бывший государственный служащий не сообщил работодателю последнее место работы. Он предоставил новую трудовую книжку без записей о предшествующем трудовом стаже.
В целях устранения нарушений законодательства о противодействии коррупции Свердловским транспортным прокурором директору общества внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Трудовой договор с гражданином расторгнут.
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