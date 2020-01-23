Важно

В 2020 году цены на табачные изделия и электронные сигареты могут вырасти почти на четверть

Цены на табачные изделия и сигареты в России в 2020 году могут увеличиться на 25% в связи с дополнительными затратами производителей на маркировку сигарет и повышением акцизов. Такой прогноз озвучили в Аналитическом центре при правительстве РФ.



Как сообщают «Известия», среди главных причин повышения цен на сигареты — массовая маркировка табачной продукции. Напомним, что с 1 марта 2019 года она стала обязательной — производители начали располагать на каждой пачке цифровой код Data Matrix.



По словам замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве РФ Виктории Павлюшиной, табачные изделия и электронные сигареты в этом году могут подорожать на 20-25%.



«По нашему мнению, именно маркировка наиболее существенно влияет на рост цен. Эта мера призвана снизить долю контрафактного товара на рынке, однако пока удельный вес нелегальных табачных изделий растет. По данным аналитического агентства Nielsen по итогам января-сентября 2019 года, доля контрафакта и контрабанды достигла 15,6% — это на 7,2% больше, чем в аналогичный период предыдущего года», — цитируют «Известия» Викторию Павлюшину.



При этом сами участники рынка также подтвердили, что цены на табачные изделия в новом году могут вырасти, но не уточняют, насколько. В настоящее время средняя стоимость легальной пачки сигарет в России составляет 115 руб.



Кроме того, с 1 апреля 2020 года Минпромторг намерен остановить выдачу специальных марок тем производителям, которые не включились в процесс маркировки изделий.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:02</span><br /><strong>В 2020 году цены на табачные изделия и электронные сигареты могут вырасти почти на четверть</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Цены на табачные изделия и сигареты в России в 2020 году могут увеличиться на 25% в связи с дополнительными затратами производителей на маркировку сигарет и повышением акцизов. Такой прогноз озвучили в Аналитическом центре при правительстве РФ.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092750-v-2020-godu-ceny-na-tabachnye-izdeliya-i-elektronnye-sigarety-mogut-vyrasti-pochti-na-chetvert.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: