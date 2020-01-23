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На пригородном вокзале Челябинска начала работать система досмотра пассажиров и багажа
23 январь 2020 (11:37)
УрБК, Челябинск, 23.01.2020. На пригородном вокзале Челябинска начала работать система досмотра пассажиров и багажа. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«В целях обеспечения транспортной безопасности все посетители вокзала проходят через рамки металлодетектора и предъявляют для досмотра багаж и ручную кладь. Оборудование установлено в двух точках здания. Отправляющиеся пассажиры предъявляют багаж при входе на вокзал со стороны города. Для прибывающих зона досмотра находится в цокольном этаже вокзала после выхода из пригородных поездов, приходящих на 12-й и 13-й пути», — говорится в сообщении.
В ЮУЖД отмечают, что процедура досмотра занимает определенное время, поэтому пассажиров просят отнестись с пониманием к новой системе безопасности и рекомендуют прибывать на вокзал заранее.
В течение года на пригородном вокзале Челябинска начнут работу стационарные рентгеновские установки конвейерного типа (интроскопы), позволяющие автоматически распознавать потенциально опасные предметы.
«В целях обеспечения транспортной безопасности все посетители вокзала проходят через рамки металлодетектора и предъявляют для досмотра багаж и ручную кладь. Оборудование установлено в двух точках здания. Отправляющиеся пассажиры предъявляют багаж при входе на вокзал со стороны города. Для прибывающих зона досмотра находится в цокольном этаже вокзала после выхода из пригородных поездов, приходящих на 12-й и 13-й пути», — говорится в сообщении.
В ЮУЖД отмечают, что процедура досмотра занимает определенное время, поэтому пассажиров просят отнестись с пониманием к новой системе безопасности и рекомендуют прибывать на вокзал заранее.
В течение года на пригородном вокзале Челябинска начнут работу стационарные рентгеновские установки конвейерного типа (интроскопы), позволяющие автоматически распознавать потенциально опасные предметы.
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