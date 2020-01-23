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На пригородном вокзале Челябинска начала работать система досмотра пассажиров и багажа

23 январь 2020 (11:37)

УрБК, Челябинск, 23.01.2020. На пригородном вокзале Челябинска начала работать система досмотра пассажиров и багажа. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«В целях обеспечения транспортной безопасности все посетители вокзала проходят через рамки металлодетектора и предъявляют для досмотра багаж и ручную кладь. Оборудование установлено в двух точках здания. Отправляющиеся пассажиры предъявляют багаж при входе на вокзал со стороны города. Для прибывающих зона досмотра находится в цокольном этаже вокзала после выхода из пригородных поездов, приходящих на 12-й и 13-й пути», — говорится в сообщении.

В ЮУЖД отмечают, что процедура досмотра занимает определенное время, поэтому пассажиров просят отнестись с пониманием к новой системе безопасности и рекомендуют прибывать на вокзал заранее.

В течение года на пригородном вокзале Челябинска начнут работу стационарные рентгеновские установки конвейерного типа (интроскопы), позволяющие автоматически распознавать потенциально опасные предметы.

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