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Стан 2000 холодной прокатки ММК в прошлом году произвел рекордный объем продукции
23 январь 2020 (10:48)
УрБК, Магнитогорск, 23.01.2020. Стан 2000 холодной прокатки Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в 2019 году выпустил 1 млн 703,8 тыс. т холоднокатаного листа. Это рекорд годового производства с момента пуска агрегата, сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
«Предыдущий рекорд годового выпуска на стане был отмечен по итогам 2014 года, когда было произведено 1 млн 669,6 тыс. т холодного проката. Стан 2000 вошел в строй в 2011 году и является ключевым агрегатом высокотехнологичного комплекса холодной прокатки, расположенного в листопрокатном цехе №11 ПАО «ММК». Основное предназначение комплекса — производство качественного холоднокатаного и оцинкованного проката для автомобилестроения, производителей бытовой техники и строительной отрасли. В состав технологического оборудования комплекса входят непрерывная травильная линия турбулентного травления в соляной кислоте, совмещенная с пятиклетевым станом холодной прокатки производительностью 2 млн 100 тыс. т в год; агрегат непрерывного горячего оцинкования производительностью 450 тыс. т в год; комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования производительностью 650 тыс. т в год», — говорится в сообщении.
Первая очередь комплекса — стан-тандем 2000 холодной прокатки — была запущена в июле 2011 года. Участие в запуске вместе с председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым принимал президент РФ Владимир Путин: политик нажал на символическую кнопку «Пуск», расписался на первом рулоне листа и отметил, что пуск стана — «действительно большое событие, не только для Магнитки, а вообще для всей металлургической промышленности России и для автомобилестроения страны».
Виктор Рашников, в свою очередь, заявил, что «ввод в эксплуатацию стана 2000 позволит ММК обеспечить потребителей высококачественным холоднокатаным и оцинкованным листом, в том числе из высокопрочных марок стали».
Через год была сдана вторая очередь комплекса, которую также открывал глава государства.
В январе 2015 года стан 2000 холодной прокатки в ЛПЦ-11 преодолел рубеж в 5 млн т произведенной продукции, а через три года, в начале 2018 года, была выпущена 10-миллионная тонна холоднокатаного листа. За годы работы стана его продукция получила высокую оценку и одобрение со стороны предприятий автомобильной отрасли страны: как традиционных отечественных автопроизводителей, так и иностранных автоконцернов, локализующих свои мощности в России. Благодаря технологическим возможностям стана 2000 холодной прокатки, ММК прочно занимает позиции ведущего российского поставщика металлопродукции для отечественного автомобилестроения.
«Предыдущий рекорд годового выпуска на стане был отмечен по итогам 2014 года, когда было произведено 1 млн 669,6 тыс. т холодного проката. Стан 2000 вошел в строй в 2011 году и является ключевым агрегатом высокотехнологичного комплекса холодной прокатки, расположенного в листопрокатном цехе №11 ПАО «ММК». Основное предназначение комплекса — производство качественного холоднокатаного и оцинкованного проката для автомобилестроения, производителей бытовой техники и строительной отрасли. В состав технологического оборудования комплекса входят непрерывная травильная линия турбулентного травления в соляной кислоте, совмещенная с пятиклетевым станом холодной прокатки производительностью 2 млн 100 тыс. т в год; агрегат непрерывного горячего оцинкования производительностью 450 тыс. т в год; комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования производительностью 650 тыс. т в год», — говорится в сообщении.
Первая очередь комплекса — стан-тандем 2000 холодной прокатки — была запущена в июле 2011 года. Участие в запуске вместе с председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым принимал президент РФ Владимир Путин: политик нажал на символическую кнопку «Пуск», расписался на первом рулоне листа и отметил, что пуск стана — «действительно большое событие, не только для Магнитки, а вообще для всей металлургической промышленности России и для автомобилестроения страны».
Виктор Рашников, в свою очередь, заявил, что «ввод в эксплуатацию стана 2000 позволит ММК обеспечить потребителей высококачественным холоднокатаным и оцинкованным листом, в том числе из высокопрочных марок стали».
Через год была сдана вторая очередь комплекса, которую также открывал глава государства.
В январе 2015 года стан 2000 холодной прокатки в ЛПЦ-11 преодолел рубеж в 5 млн т произведенной продукции, а через три года, в начале 2018 года, была выпущена 10-миллионная тонна холоднокатаного листа. За годы работы стана его продукция получила высокую оценку и одобрение со стороны предприятий автомобильной отрасли страны: как традиционных отечественных автопроизводителей, так и иностранных автоконцернов, локализующих свои мощности в России. Благодаря технологическим возможностям стана 2000 холодной прокатки, ММК прочно занимает позиции ведущего российского поставщика металлопродукции для отечественного автомобилестроения.
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