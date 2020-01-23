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Стан 2000 холодной прокатки ММК в прошлом году произвел рекордный объем продукции

УрБК, Магнитогорск, 23.01.2020. Стан 2000 холодной прокатки Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в 2019 году выпустил 1 млн 703,8 тыс. т холоднокатаного листа. Это рекорд годового производства с момента пуска агрегата, сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



«Предыдущий рекорд годового выпуска на стане был отмечен по итогам 2014 года, когда было произведено 1 млн 669,6 тыс. т холодного проката. Стан 2000 вошел в строй в 2011 году и является ключевым агрегатом высокотехнологичного комплекса холодной прокатки, расположенного в листопрокатном цехе №11 ПАО «ММК». Основное предназначение комплекса — производство качественного холоднокатаного и оцинкованного проката для автомобилестроения, производителей бытовой техники и строительной отрасли. В состав технологического оборудования комплекса входят непрерывная травильная линия турбулентного травления в соляной кислоте, совмещенная с пятиклетевым станом холодной прокатки производительностью 2 млн 100 тыс. т в год; агрегат непрерывного горячего оцинкования производительностью 450 тыс. т в год; комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования производительностью 650 тыс. т в год», — говорится в сообщении.



Первая очередь комплекса — стан-тандем 2000 холодной прокатки — была запущена в июле 2011 года. Участие в запуске вместе с председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым принимал президент РФ Владимир Путин: политик нажал на символическую кнопку «Пуск», расписался на первом рулоне листа и отметил, что пуск стана — «действительно большое событие, не только для Магнитки, а вообще для всей металлургической промышленности России и для автомобилестроения страны».



Виктор Рашников, в свою очередь, заявил, что «ввод в эксплуатацию стана 2000 позволит ММК обеспечить потребителей высококачественным холоднокатаным и оцинкованным листом, в том числе из высокопрочных марок стали».



Через год была сдана вторая очередь комплекса, которую также открывал глава государства.



В январе 2015 года стан 2000 холодной прокатки в ЛПЦ-11 преодолел рубеж в 5 млн т произведенной продукции, а через три года, в начале 2018 года, была выпущена 10-миллионная тонна холоднокатаного листа. За годы работы стана его продукция получила высокую оценку и одобрение со стороны предприятий автомобильной отрасли страны: как традиционных отечественных автопроизводителей, так и иностранных автоконцернов, локализующих свои мощности в России. Благодаря технологическим возможностям стана 2000 холодной прокатки, ММК прочно занимает позиции ведущего российского поставщика металлопродукции для отечественного автомобилестроения.

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