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Максима Топилина назначили на должность главы Пенсионного фонда России

УрБК, Москва, 23.01.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность руководителя Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом говорится в распоряжении главы кабмина.



Возглавлявший ПФР Антон Дроздов стал заместителем министра финансов.



Отметим, что в предыдущем правительстве РФ Максим Топилин был главой Минтруда. На своем прежнем посту он принимал активное участие в разработке пенсионной реформы 2018 года, являясь активным сторонником повышения пенсионного возраста.

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