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Максима Топилина назначили на должность главы Пенсионного фонда России
23 январь 2020 (10:26)
УрБК, Москва, 23.01.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность руководителя Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом говорится в распоряжении главы кабмина.
Возглавлявший ПФР Антон Дроздов стал заместителем министра финансов.
Отметим, что в предыдущем правительстве РФ Максим Топилин был главой Минтруда. На своем прежнем посту он принимал активное участие в разработке пенсионной реформы 2018 года, являясь активным сторонником повышения пенсионного возраста.
Возглавлявший ПФР Антон Дроздов стал заместителем министра финансов.
Отметим, что в предыдущем правительстве РФ Максим Топилин был главой Минтруда. На своем прежнем посту он принимал активное участие в разработке пенсионной реформы 2018 года, являясь активным сторонником повышения пенсионного возраста.
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