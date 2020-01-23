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Максима Топилина назначили на должность главы Пенсионного фонда России

23 январь 2020 (10:26)

УрБК, Москва, 23.01.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность руководителя Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом говорится в распоряжении главы кабмина.

Возглавлявший ПФР Антон Дроздов стал заместителем министра финансов.

Отметим, что в предыдущем правительстве РФ Максим Топилин был главой Минтруда. На своем прежнем посту он принимал активное участие в разработке пенсионной реформы 2018 года, являясь активным сторонником повышения пенсионного возраста.

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