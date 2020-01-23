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Жителя Екатеринбурга признали виновным в хищении 15,6 млн рублей под видом строительства жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2020. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал директора ООО «Регион-Капитал «Мост» Дмитрия Жижина виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Судом установлено, что в период с января 2011 года по август 2013 года Дмитрий Жижин похитил у граждан путем обмана денежные средства под предлогом заключения договоров финансирования жилых домов.



«Так, подсудимый в октябре 2011 года и марте 2012 года приобрел два земельных участка в садовом товариществе «Зеленый остров» в Екатеринбурге с разрешенным использованием «садоводство». В последующем Д. Жижин для привлечения клиентов разместил рекламу в средствах массовой информации о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах», — говорится в сообщении.



Осенью 2014 года Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга дома, расположенные в садоводческом товариществе «Зеленый остров», были признаны самовольными постройками, подлежащими сносу.



Своими действиями Дмитрий Жижин нанес ущерб восьми гражданам на общую сумму свыше 15,6 млн руб. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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