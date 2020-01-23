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Суд рассмотрит иск о банкротстве МУП «Ивдельское пассажирское автотранспортное предприятие»

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2020. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании МУП «Ивдельское пассажирское автотранспортное предприятие» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.



Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России. Сумма исковых требований составляет почти 2,2 млн руб.



Отметим, что МУП «Ивдельское пассажирское автотранспортное предприятие» зарегистрировано в Ивделе по ул. Школьная, 5. Основной вид деятельности — грузоперевозки и услуги по перевозкам.

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