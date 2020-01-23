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Гендиректора «Челябинского завода сборно-монолитного каркаса» оштрафовали за нарушения антикоррупционного законодательства
23 январь 2020 (09:04)
УрБК, Челябинск, 23.01.2020. Прокуратура города Коркино Челябинской области в ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции выявила нарушения закона при привлечении к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.
Установлено, что бывший сотрудник полиции после увольнения со службы принят на работу в коммерческую организацию - ОАО «Челябинский завод сборно-монолитного каркаса».
«Согласно требованиям федерального закона «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения обязан в десятидневный срок сообщить о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту его службы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Проверка показала, что уведомление о заключении трудового договора с бывшим сотрудником полиции предыдущему работодателю не направлено.
По данному факту прокурором города в отношении генерального директора ОАО «Челябинский завод сборно-монолитного каркаса» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ.
Постановлением мирового судьи должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.
Установлено, что бывший сотрудник полиции после увольнения со службы принят на работу в коммерческую организацию - ОАО «Челябинский завод сборно-монолитного каркаса».
«Согласно требованиям федерального закона «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения обязан в десятидневный срок сообщить о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту его службы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Проверка показала, что уведомление о заключении трудового договора с бывшим сотрудником полиции предыдущему работодателю не направлено.
По данному факту прокурором города в отношении генерального директора ОАО «Челябинский завод сборно-монолитного каркаса» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ.
Постановлением мирового судьи должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.
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