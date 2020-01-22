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Доля мошенничеств, совершенных бесконтактным способом, в 2019 году в Екатеринбурге выросла до 59,4%

Сегодня, 22 января, в Главном управлении МВД России по Свердловской области состоялась видеоконференция с участием представителей управления уголовного розыска, Центробанка РФ, а также сотрудников территориальных органов внутренних дел по основным видам мошенничества и способам защиты от них. По данным правоохранителей, с каждым годом растет доля преступлений, совершенных бесконтактным способом, в 2019 году их доля составила 59,4%.



Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, всего за 12 месяцев 2019 года в Екатеринбурге по фактам мошеннических действий на территории Свердловской области было возбужденно 1 тыс. 991 уголовное дело (в 2018 году — 1 тыс. 451 дело), из них общеуголовной направленности возбуждено 1 тыс. 799 уголовных дел (в 2018 году — 1 тыс. 190 дел).



«По способам совершения данных преступлений следует выделить два блока мошенничеств: контактные и бесконтактные, совершенные с помощью информационно-коммуникационных технологий. Проведенным анализом установлено, что доля мошенничеств, совершенных бесконтактным способом, увеличивается, всего в 2019 году совершено 1 тыс. 184 преступления, что составляет 59,4% от общего количества (в 2018 году — 634 преступления, 36% от общего количества)», — уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.



При этом бесконтактные мошенничества эксперты подразделяют на преступления с использованием средств мобильной связи («родственник попал в ДТП» — 35 случаев, «банковская карта заблокирована» — 130 случаев, получение компенсации — 32 случая), а также с использованием сети интернет (374 случая, основной способ — покупка через интернет, 56 преступлений) и с использованием расчетных пластиковых карт (189 случаев).



На этом фоне число контактных мошенничеств в 2019 году составило 41,6% от общего количества, всего было зарегистрировано 807 преступлений. Наиболее популярные среди них — снятие порчи (21 случай), мошенничества, связанные с недвижимостью (23 случая), обмен денег (20 случаев), деньги в долг (14 случаев), под видом социальных работников (10 случаев).



Как отметил начальник отделения по борьбе с мошенничествами УМВД Екатеринбурга Игорь Каргаполов, развитие технологий в кредитно-финансовой сфере вызвало рост мошенничеств, связанных с доступом преступников к пин-кодам пластиковых карт или паролям от мобильных банков. По его словам, зачастую потерпевшие сами передают эти данные в руки злоумышленников.



«Банковская карта — это то же, что и ваш кошелек или ключи от квартиры. Вы ведь не отдадите ключ от квартиры неизвестному лицу. Необходимо помнить, что любые попытки узнать у вас подобную информацию говорят о том, что в отношении вас готовится противоправное деяние. Именно поэтому полиция настоятельно рекомендует всем гражданам внимательно относится к таким платежным инструментам, как банковские карты», — подчеркнул в ходе конференции Игорь Каргаполов.



Как сообщили представители УМВД России по Екатеринбургу, в целях профилактики совершения мошенничеств с использованием средств мобильной связи и удаленного доступа к счетам и вкладам граждан организовано взаимодействие уголовного розыска с руководителями служб безопасности банков и агентств недвижимости, а также страховых компаний, расположенных на территории Екатеринбурга. При этом в качестве универсального совета по сохранности денежных средств граждан представители полиции Екатеринбурга рекомендует горожанам перепроверять информацию, которую сообщают им лично, по телефону либо через интернет.



«У каждой банковской организации есть официальный сайт с телефонами горячей линии или поддержки клиентов. Перезвоните по данным телефонам и уточните информацию. Кроме того, проведите беседу с пожилыми родственниками. В целях безопасности им лучше сообщать вам обо всех планируемых ими крупных покупках, переводах, а также ни под каким предлогом не допускать в жилище посторонних граждан», — предупреждают в УМВД России по Екатеринбургу.

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