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В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются сильный снег и гололед на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются сильный снег, на дорогах гололед, метели, порывы ветра до 18 м/с. В связи с этим на трассах «Уралуправтодора» для предотвращения гололеда и снежного наката задействуют более 60 единиц дорожной техники, сообщает пресс-служба компании.



Речь идет о комбинированных дорожных машинах, грейдерах, тракторах и погрузчиках.



«Уралуправтодор» просит уральских водителей отнестись к процессу снегоуборки с пониманием, соблюдать правила дорожного движения и не создавать помех для спецмашин.

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