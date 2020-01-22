Новости дня
В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются сильный снег и гололед на дорогах
22 январь 2020 (17:43)
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются сильный снег, на дорогах гололед, метели, порывы ветра до 18 м/с. В связи с этим на трассах «Уралуправтодора» для предотвращения гололеда и снежного наката задействуют более 60 единиц дорожной техники, сообщает пресс-служба компании.
Речь идет о комбинированных дорожных машинах, грейдерах, тракторах и погрузчиках.
«Уралуправтодор» просит уральских водителей отнестись к процессу снегоуборки с пониманием, соблюдать правила дорожного движения и не создавать помех для спецмашин.
Речь идет о комбинированных дорожных машинах, грейдерах, тракторах и погрузчиках.
«Уралуправтодор» просит уральских водителей отнестись к процессу снегоуборки с пониманием, соблюдать правила дорожного движения и не создавать помех для спецмашин.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный снег и метели
- В Свердловской области ожидается сильный мокрый снег
- На юге Челябинской области ожидается сильный снегопад
- В Свердловской области 29 ноября ожидается снегопад
- В Челябинской и Свердловской областях ожидается сильный ветер и мокрый снег