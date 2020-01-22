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Минфин разместил облигации федерального займа на 58,4 млрд рублей
22 январь 2020 (17:19)
УрБК, Москва, 22.01.2020. Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа с датой погашения в ноябре 2025 года на сумму 58,4 млрд руб., сообщается на сайте Мосбиржи.
Спрос на аукционе достиг 98,8 млрд руб. Цена отсечения составила 106,15% к номиналу. Доходность по cредневзвешенной цене — 5,97% годовых.
Спрос на аукционе достиг 98,8 млрд руб. Цена отсечения составила 106,15% к номиналу. Доходность по cредневзвешенной цене — 5,97% годовых.
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