Новости дня

Минфин разместил облигации федерального займа на 58,4 млрд рублей

22 январь 2020 (17:19)

УрБК, Москва, 22.01.2020. Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа с датой погашения в ноябре 2025 года на сумму 58,4 млрд руб., сообщается на сайте Мосбиржи.

Спрос на аукционе достиг 98,8 млрд руб. Цена отсечения составила 106,15% к номиналу. Доходность по cредневзвешенной цене — 5,97% годовых.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: