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Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 10 коп.
22 январь 2020 (16:09)
УрБК, Москва, 22.01.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2020 года. Курс долл. США к рублю снизился на 2 коп. до 61,83 руб., евро — на 10 коп. до 68,51 руб.
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