Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 10 коп.

22 январь 2020 (16:09)

УрБК, Москва, 22.01.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2020 года. Курс долл. США к рублю снизился на 2 коп. до 61,83 руб., евро — на 10 коп. до 68,51 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: