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Число выданных потребительских кредитов в Свердловской области за 2019 год выросло на 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. В Свердловской области в 2019 году было выдано 644 тыс. 102 потребительских кредита, что на 2,8% выше уровня предыдущего года (626 тыс. 839 кредитов). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Кроме того, Свердловская область замкнула пятерку регионов-лидеров по количеству выданных в 2019 году потребкредитов. При этом самое первое место в этом списке заняла Москва (880,7 тыс. ед.), второе — Московская область (821,1 тыс. ед.), третье — Краснодарский край (755,0 тыс. ед.), четвертое — Республика Башкортостан (679,5 тыс. ед.).



По данным исследования, в целом по стране в 2019 году количество выданных потребительских кредитов составило 19,45 млн ед., увеличившись на 2,7% по сравнению с 2018 годом (18,93 млн ед.).

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:58</span><br /><strong>Число выданных потребительских кредитов в Свердловской области за 2019 год выросло на 2,8%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. В Свердловской области в 2019 году было выдано 644 тыс. 102 потребительских кредита, что на 2,8% выше уровня предыдущего года (626 тыс. 839 кредитов). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092731-chislo-vydannyh-potrebitelskih-kreditov-v-sverdlovskoy-oblasti-za-2019-god-vyroslo-na-28.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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