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Число выданных потребительских кредитов в Свердловской области за 2019 год выросло на 2,8%
22 январь 2020 (15:58)
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. В Свердловской области в 2019 году было выдано 644 тыс. 102 потребительских кредита, что на 2,8% выше уровня предыдущего года (626 тыс. 839 кредитов). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Кроме того, Свердловская область замкнула пятерку регионов-лидеров по количеству выданных в 2019 году потребкредитов. При этом самое первое место в этом списке заняла Москва (880,7 тыс. ед.), второе — Московская область (821,1 тыс. ед.), третье — Краснодарский край (755,0 тыс. ед.), четвертое — Республика Башкортостан (679,5 тыс. ед.).
По данным исследования, в целом по стране в 2019 году количество выданных потребительских кредитов составило 19,45 млн ед., увеличившись на 2,7% по сравнению с 2018 годом (18,93 млн ед.).
Кроме того, Свердловская область замкнула пятерку регионов-лидеров по количеству выданных в 2019 году потребкредитов. При этом самое первое место в этом списке заняла Москва (880,7 тыс. ед.), второе — Московская область (821,1 тыс. ед.), третье — Краснодарский край (755,0 тыс. ед.), четвертое — Республика Башкортостан (679,5 тыс. ед.).
По данным исследования, в целом по стране в 2019 году количество выданных потребительских кредитов составило 19,45 млн ед., увеличившись на 2,7% по сравнению с 2018 годом (18,93 млн ед.).
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