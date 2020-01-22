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Проект благоустройства территории вблизи УрГЭУ в Екатеринбурге отправили на доработку
22 январь 2020 (15:15)
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. Совет по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга отправил на доработку проект благоустройства территории вблизи учебного корпуса № 1 Уральского государственного экономического университета (улицы 8 Марта, 62 и Народной Воли, 45). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
Концепция предлагает разделение потоков пешеходов, студентов и сотрудников университета, а также свободное передвижение специального, личного и служебного транспорта.
«Во время обсуждения проекта члены совета отметили актуальность реорганизации пространства перед УрГЭУ, которое пока никак не структурировано. Удачным признали намерение разместить вдоль проезжей части озеленение, но обратили внимание и на нерешенные проблемы. Они связаны с разработкой схемы освещения пешеходной зоны, отсутствием мест для тихого отдыха, неопределенной ситуацией с существующим рядом с университетом «блошиным рынком» и другими вопросами», — говорится в сообщении.
После дискуссий члены совета по развитию рекреационных и общественных пространств внесли целый ряд предложений и рекомендовали авторам учесть все замечания, а после доработки проекта вынести его еще раз на заседание совета.
Концепция предлагает разделение потоков пешеходов, студентов и сотрудников университета, а также свободное передвижение специального, личного и служебного транспорта.
«Во время обсуждения проекта члены совета отметили актуальность реорганизации пространства перед УрГЭУ, которое пока никак не структурировано. Удачным признали намерение разместить вдоль проезжей части озеленение, но обратили внимание и на нерешенные проблемы. Они связаны с разработкой схемы освещения пешеходной зоны, отсутствием мест для тихого отдыха, неопределенной ситуацией с существующим рядом с университетом «блошиным рынком» и другими вопросами», — говорится в сообщении.
После дискуссий члены совета по развитию рекреационных и общественных пространств внесли целый ряд предложений и рекомендовали авторам учесть все замечания, а после доработки проекта вынести его еще раз на заседание совета.
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