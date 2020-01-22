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Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить поправки к закону о бюджете на 2020-2022 годы

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.



«В целях реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года обеспечить внесение в правительство РФ: Минфину России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», — отмечается в сообщении.



Отмечается, что срок реализации поручений, которые были даны Минфину и Минтруду, — 11 февраля 2020 года.

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