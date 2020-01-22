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Счетная палата сообщила об отсутствии достоверной информации об использовании лесных ресурсов в РФ

22 январь 2020 (14:35)

УрБК, Москва, 22.01.2020. Счетная палата сообщила об отсутствии достоверной информации об объеме заготовки, оборота и экспорта лесных ресурсов в РФ. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте ведомства.

«В России нет достоверной информации об объеме заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов. Данные сведения разнятся в регионах, Рослесхозе и Росстате. Эффективному планированию использования лесов мешает отсутствие актуальной информации о лесных ресурсах. По-прежнему остро стоит проблема нелегальной вырубки», — говорится в исследовании.

Счетная плата отмечает, что в России отсутствует информационный обмен между контролирующими органами на основе единой информационной платформы, позволяющей проследить движение леса от его заготовки, транспортировки до таможенного оформления и вывоза за пределы таможенной территории страны.

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