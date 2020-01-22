Новости дня
«Уральские авиалинии» получили пятый самолет линейки Airbus neo
22 январь 2020 (13:12)
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила еще один самолет Airbus A321neo. Несколько часов назад лайнер прибыл из Гамбурга, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Бортовой номер воздушного судна VP-BOQ. Вместимость салона — 236 пассажирских кресел эконом-класса.
«Это пятый самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» линейки Airbus neo, который мне довелось пилотировать. Лайнеры нового поколения оснащены двигателями LEAP-1A и шарклетами, благодаря которым снижен уровень шума, расход топлива и количество вредных выбросов в атмосферу. Борта данной линейки будут использоваться для увеличения количества беспосадочных рейсов», — комментирует получение нового борта командир летного отряда, совершивший перегон борта из Гамбурга на Урал, Сергей Глазков.
В первый рейс самолет отправится уже сегодня, 22 января. Пассажиры рейса U6-266 Екатеринбург — Москва смогут оценить усовершенствованный салон, системы кондиционирования и освещения, вместительные багажные полки и новые ультратонкие пассажирские кресла, оснащенные USB-разъемами.
Напомним, самолет стал пятым из линейки neo и 48-м по счету самолетом в авиапарке авиакомпании «Уральские авиалинии».
Бортовой номер воздушного судна VP-BOQ. Вместимость салона — 236 пассажирских кресел эконом-класса.
«Это пятый самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» линейки Airbus neo, который мне довелось пилотировать. Лайнеры нового поколения оснащены двигателями LEAP-1A и шарклетами, благодаря которым снижен уровень шума, расход топлива и количество вредных выбросов в атмосферу. Борта данной линейки будут использоваться для увеличения количества беспосадочных рейсов», — комментирует получение нового борта командир летного отряда, совершивший перегон борта из Гамбурга на Урал, Сергей Глазков.
В первый рейс самолет отправится уже сегодня, 22 января. Пассажиры рейса U6-266 Екатеринбург — Москва смогут оценить усовершенствованный салон, системы кондиционирования и освещения, вместительные багажные полки и новые ультратонкие пассажирские кресла, оснащенные USB-разъемами.
Напомним, самолет стал пятым из линейки neo и 48-м по счету самолетом в авиапарке авиакомпании «Уральские авиалинии».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» получили четвертый самолет типа Airbus neo
- Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнился самолетом Airbus A321neo
- Парк авиакомпании «Уральские авиалинии» пополнился еще одним самолетом Airbus A321
- Авиапарк ОАО «Уральские авиалинии» пополнился двадцатым Airbus А320
- ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» пополнилось пятым Airbus A319