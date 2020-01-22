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«Уральские авиалинии» получили пятый самолет линейки Airbus neo

22 январь 2020 (13:12)

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила еще один самолет Airbus A321neo. Несколько часов назад лайнер прибыл из Гамбурга, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Бортовой номер воздушного судна VP-BOQ. Вместимость салона — 236 пассажирских кресел эконом-класса.

«Это пятый самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» линейки Airbus neo, который мне довелось пилотировать. Лайнеры нового поколения оснащены двигателями LEAP-1A и шарклетами, благодаря которым снижен уровень шума, расход топлива и количество вредных выбросов в атмосферу. Борта данной линейки будут использоваться для увеличения количества беспосадочных рейсов», — комментирует получение нового борта командир летного отряда, совершивший перегон борта из Гамбурга на Урал, Сергей Глазков.

В первый рейс самолет отправится уже сегодня, 22 января. Пассажиры рейса U6-266 Екатеринбург — Москва смогут оценить усовершенствованный салон, системы кондиционирования и освещения, вместительные багажные полки и новые ультратонкие пассажирские кресла, оснащенные USB-разъемами.

Напомним, самолет стал пятым из линейки neo и 48-м по счету самолетом в авиапарке авиакомпании «Уральские авиалинии».

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