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Внешний долг России вырос до 481,5 млрд долл. США
22 январь 2020 (12:36)
УрБК, Москва, 22.01.2020. По данным на 1 января 2020 года, сумма внешнего долга России достигла 481,5 млрд долл. США. Об этом говорится в официальном сообщении Центробанка РФ.
По информации регулятора, внешний долг РФ по состоянию на начало 2020 года увеличился на 26,8 млрд долл. США или на 5,9%. Ранее он составлял 454,7 млрд долл. США.
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2020 года, по оценке Банка России, составил 481,5 млрд долл. США, увеличившись с начала года на 26,8 млрд долл. США, или на 5,9%», — говорится в сообщении Банка России.
По данным ЦБ, на рост данного показателя повлияла покупка нерезидентами суверенных ценных бумаг, которая была совершена в российских рублях, а также в иностранной валюте.
По информации регулятора, внешний долг РФ по состоянию на начало 2020 года увеличился на 26,8 млрд долл. США или на 5,9%. Ранее он составлял 454,7 млрд долл. США.
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2020 года, по оценке Банка России, составил 481,5 млрд долл. США, увеличившись с начала года на 26,8 млрд долл. США, или на 5,9%», — говорится в сообщении Банка России.
По данным ЦБ, на рост данного показателя повлияла покупка нерезидентами суверенных ценных бумаг, которая была совершена в российских рублях, а также в иностранной валюте.
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