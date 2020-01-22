Новости дня

Внешний долг России вырос до 481,5 млрд долл. США

УрБК, Москва, 22.01.2020. По данным на 1 января 2020 года, сумма внешнего долга России достигла 481,5 млрд долл. США. Об этом говорится в официальном сообщении Центробанка РФ.



По информации регулятора, внешний долг РФ по состоянию на начало 2020 года увеличился на 26,8 млрд долл. США или на 5,9%. Ранее он составлял 454,7 млрд долл. США.



«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2020 года, по оценке Банка России, составил 481,5 млрд долл. США, увеличившись с начала года на 26,8 млрд долл. США, или на 5,9%», — говорится в сообщении Банка России.



По данным ЦБ, на рост данного показателя повлияла покупка нерезидентами суверенных ценных бумаг, которая была совершена в российских рублях, а также в иностранной валюте.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:36</span><br /><strong>Внешний долг России вырос до 481,5 млрд долл. США</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 22.01.2020. По данным на 1 января 2020 года, сумма внешнего долга России достигла 481,5 млрд долл. США. Об этом говорится в официальном сообщении Центробанка РФ.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092720-vneshniy-dolg-rossii-vyros-do-4815-mlrd-doll-ssha.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: