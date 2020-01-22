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Новый агрегат непрерывного горячего цинкования ММК в прошлом году произвел 335 тыс. тонн металлопроката
22 январь 2020 (12:18)
УрБК, Магнитогорск, 22.01.2020. Агрегат непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) № 3 Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в 2019 году произвел 334,6 тыс. т оцинкованного металлопроката. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
«Годом ранее на агрегате было выпущено 278,9 тыс. т оцинкованного проката. Таким образом, АНГЦ № 3 вплотную приблизился к проектной производительности — 360 тыс. т в год. Агрегат, построенный на площадке листопрокатного цеха № 11, предназначен для получения продукции с цинковым покрытием, которое наносится методом горячего цинкования на тонколистовой холоднокатаный прокат из малоуглеродистой стали. Оборудование для нового агрегата поставил машиностроительный концерн SMS group (Германия), контракт был заключен в июле 2015 года. Стоимость проекта составила 6 млрд руб. В качестве подката для АНГЦ-3 используется холоднокатаная полоса без покрытия, которую выпускает ЛПЦ № 11», — говорится в сообщении.
По словам председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, реализация данного проекта была осуществлена в соответствии со стратегией комбината по увеличению доли продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. «Выбор этой стратегии нас никогда не подводил. С пуском АНГЦ-3 мощности Магнитки по производству оцинкованного проката превысили 2 млн т в год, а ведь еще в 2000 году было всего 100 тыс. т», — отметил Виктор Рашников.
В ноябре 2017 года за реализацию проекта по строительству агрегата непрерывного горячего цинкования № 3 ММК был признан лауреатом конкурса «Главное событие 2017 года в металлургии России», ежегодно проводимого в рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо».
«Годом ранее на агрегате было выпущено 278,9 тыс. т оцинкованного проката. Таким образом, АНГЦ № 3 вплотную приблизился к проектной производительности — 360 тыс. т в год. Агрегат, построенный на площадке листопрокатного цеха № 11, предназначен для получения продукции с цинковым покрытием, которое наносится методом горячего цинкования на тонколистовой холоднокатаный прокат из малоуглеродистой стали. Оборудование для нового агрегата поставил машиностроительный концерн SMS group (Германия), контракт был заключен в июле 2015 года. Стоимость проекта составила 6 млрд руб. В качестве подката для АНГЦ-3 используется холоднокатаная полоса без покрытия, которую выпускает ЛПЦ № 11», — говорится в сообщении.
По словам председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, реализация данного проекта была осуществлена в соответствии со стратегией комбината по увеличению доли продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. «Выбор этой стратегии нас никогда не подводил. С пуском АНГЦ-3 мощности Магнитки по производству оцинкованного проката превысили 2 млн т в год, а ведь еще в 2000 году было всего 100 тыс. т», — отметил Виктор Рашников.
В ноябре 2017 года за реализацию проекта по строительству агрегата непрерывного горячего цинкования № 3 ММК был признан лауреатом конкурса «Главное событие 2017 года в металлургии России», ежегодно проводимого в рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо».
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