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Новый агрегат непрерывного горячего цинкования ММК в прошлом году произвел 335 тыс. тонн металлопроката

УрБК, Магнитогорск, 22.01.2020. Агрегат непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) № 3 Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в 2019 году произвел 334,6 тыс. т оцинкованного металлопроката. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



«Годом ранее на агрегате было выпущено 278,9 тыс. т оцинкованного проката. Таким образом, АНГЦ № 3 вплотную приблизился к проектной производительности — 360 тыс. т в год. Агрегат, построенный на площадке листопрокатного цеха № 11, предназначен для получения продукции с цинковым покрытием, которое наносится методом горячего цинкования на тонколистовой холоднокатаный прокат из малоуглеродистой стали. Оборудование для нового агрегата поставил машиностроительный концерн SMS group (Германия), контракт был заключен в июле 2015 года. Стоимость проекта составила 6 млрд руб. В качестве подката для АНГЦ-3 используется холоднокатаная полоса без покрытия, которую выпускает ЛПЦ № 11», — говорится в сообщении.



По словам председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, реализация данного проекта была осуществлена в соответствии со стратегией комбината по увеличению доли продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. «Выбор этой стратегии нас никогда не подводил. С пуском АНГЦ-3 мощности Магнитки по производству оцинкованного проката превысили 2 млн т в год, а ведь еще в 2000 году было всего 100 тыс. т», — отметил Виктор Рашников.



В ноябре 2017 года за реализацию проекта по строительству агрегата непрерывного горячего цинкования № 3 ММК был признан лауреатом конкурса «Главное событие 2017 года в металлургии России», ежегодно проводимого в рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо».

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:18</span><br /><strong>Новый агрегат непрерывного горячего цинкования ММК в прошлом году произвел 335 тыс. тонн металлопроката</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Магнитогорск, 22.01.2020. Агрегат непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) № 3 Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в 2019 году произвел 334,6 тыс. т оцинкованного металлопроката. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092719-novyy-agregat-nepreryvnogo-goryachego-cinkovaniya-mmk-v-proshlom-godu-proizvel-335-tys-tonn-metalloprokata.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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