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Екатеринбургские застройщики в ближайшие годы могут построить более 5,4 млн кв. м. жилья

22 январь 2020 (11:37)

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. По итогам 2019 года общая площадь жилищного фонда в утвержденных проектах планировки и межевания в Екатеринбурге составила свыше 5 млн 467 тыс. кв. м. Об этом сообщает департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города.

«Темпы ввода жилых помещений в уральской столице остаются традиционно высокими, а мегаполис сохраняет лидирующие позиции на российском строительном рынке. Так, ранее официальный портал Екатеринбурга сообщал, что в прошедшем году был построен и введен в эксплуатацию рекордный объем жилья — 1 млн 340 тыс. кв. м.», — говорится в сообщении.

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