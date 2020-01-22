Новости дня

Екатеринбургские застройщики в ближайшие годы могут построить более 5,4 млн кв. м. жилья





«Темпы ввода жилых помещений в уральской столице остаются традиционно высокими, а мегаполис сохраняет лидирующие позиции на российском строительном рынке. Так, ранее официальный портал Екатеринбурга УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. По итогам 2019 года общая площадь жилищного фонда в утвержденных проектах планировки и межевания в Екатеринбурге составила свыше 5 млн 467 тыс. кв. м. Об этом сообщает департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города.«Темпы ввода жилых помещений в уральской столице остаются традиционно высокими, а мегаполис сохраняет лидирующие позиции на российском строительном рынке. Так, ранее официальный портал Екатеринбурга сообщал , что в прошедшем году был построен и введен в эксплуатацию рекордный объем жилья — 1 млн 340 тыс. кв. м.», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:37</span><br /><strong>Екатеринбургские застройщики в ближайшие годы могут построить более 5,4 млн кв. м. жилья</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. По итогам 2019 года общая площадь жилищного фонда в утвержденных проектах планировки и межевания в Екатеринбурге составила свыше 5 млн 467 тыс. кв. м. Об этом сообщает департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092716-ekaterinburgskie-zastroyschiki-v-blizhayshie-gody-mogut-postroit-bolee-54-mln-kv-m-zhilya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: