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В Свердловской области коллекторов оштрафовали на 75 тыс. рублей за звонки «робота»
22 январь 2020 (11:18)
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. В Свердловской области ООО «НСВ» оштрафовали на 75 тыс. руб. за нарушение законодательства о взыскании просроченной задолженности. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП России.
«Мужчина заключил кредитный договор с банком, задолженность по которому погасил еще в 2015 году. Но вот уже четыре года ему продолжают звонить и требовать выплату долга. Взыскание просроченной задолженности осуществлялось посредством направления голосовых сообщений электронным интеллектуальным устройством («роботом»), представлявшимся именем и должностью руководителя в области взыскания компании, в форме диалогов, в ходе которых мужчина не был предупрежден о том, что разговор ведется с «роботом». При этом гражданин сам не осознавал, что разговаривает с «роботом», так как в ходе телефонного разговора «робот» задавал уточняющие вопросы с ожиданием ответов на них», — говорится в сообщении.
Кроме того, взаимодействие осуществлялось посредством телефонных звонков, которые были сделаны более одного раза в день, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц, что также является нарушением законодательства.
Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу об административном правонарушении ООО «НСВ» привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, в виде административного штрафа в размере 75 тыс. руб.
«Мужчина заключил кредитный договор с банком, задолженность по которому погасил еще в 2015 году. Но вот уже четыре года ему продолжают звонить и требовать выплату долга. Взыскание просроченной задолженности осуществлялось посредством направления голосовых сообщений электронным интеллектуальным устройством («роботом»), представлявшимся именем и должностью руководителя в области взыскания компании, в форме диалогов, в ходе которых мужчина не был предупрежден о том, что разговор ведется с «роботом». При этом гражданин сам не осознавал, что разговаривает с «роботом», так как в ходе телефонного разговора «робот» задавал уточняющие вопросы с ожиданием ответов на них», — говорится в сообщении.
Кроме того, взаимодействие осуществлялось посредством телефонных звонков, которые были сделаны более одного раза в день, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц, что также является нарушением законодательства.
Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу об административном правонарушении ООО «НСВ» привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, в виде административного штрафа в размере 75 тыс. руб.
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