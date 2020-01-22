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Недостроенный бизнес-центр «Карнеол» в Екатеринбурге выставили на продажу за 1 млрд рублей
22 январь 2020 (10:58)
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. В Екатеринбурге выставили на продажу недостроенный 20-этажный бизнес-центр «Карнеол», расположенный на пересечении ул. Гоголя и Энгельса. Объявление на сайте Avito разместил банк «Открытие», который планирует выручить за объект 1 млрд руб.
«Объект незавершенного строительства, расположенный в центре Екатеринбурга. Земельный участок площадью 3 тыс. 562 кв. м. находится в аренде. В настоящий момент объект находится на консервации. Площадь застройки — 2 тыс. 881,5 кв. м. Этажность — 21 (19 наземных и 2 подземных этажа). Конструктивно проект представляет собой монолитное 20-этажное здание с двухуровневой подземной автостоянкой», — говорится в объявлении.
Отметим, что бизнес-центр должны были сдать в эксплуатацию еще в 2011 году. Застройщиком являлось ЗАО «Карнеол», заказчиком — «Пумори-Строй». Разрешение на строительство у фирмы-застройщика истекло еще в конце 2015 года. А 25 марта 2016 года ЗАО «Карнеол» было признано банкротом. С соответствующим иском обратилась ФК «Открытие». Сумма требований всех кредиторов составила 3 млрд 62 млн 291 тыс. руб.
«Объект незавершенного строительства, расположенный в центре Екатеринбурга. Земельный участок площадью 3 тыс. 562 кв. м. находится в аренде. В настоящий момент объект находится на консервации. Площадь застройки — 2 тыс. 881,5 кв. м. Этажность — 21 (19 наземных и 2 подземных этажа). Конструктивно проект представляет собой монолитное 20-этажное здание с двухуровневой подземной автостоянкой», — говорится в объявлении.
Отметим, что бизнес-центр должны были сдать в эксплуатацию еще в 2011 году. Застройщиком являлось ЗАО «Карнеол», заказчиком — «Пумори-Строй». Разрешение на строительство у фирмы-застройщика истекло еще в конце 2015 года. А 25 марта 2016 года ЗАО «Карнеол» было признано банкротом. С соответствующим иском обратилась ФК «Открытие». Сумма требований всех кредиторов составила 3 млрд 62 млн 291 тыс. руб.
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