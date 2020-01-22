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Утверждена новая доктрина продовольственной безопасности России
22 январь 2020 (10:34)
УрБК, Москва, 22.01.2020. Президент РФ Владимир Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Указ вступает в силу со дня его подписания. Правительству Российской Федерации в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.
Новая редакция доктрины предусматривает запрет на ввоз в Россию генно-инженерно-модифицированных организмов для посева, выращивания и разведения.
«Исключением из запрета является ввоз и посев генно-инженерно-модифицированных организмов, а также выращивание таких растений и разведение животных при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ», — говорится в документе.
После вступления в силу новой редакции доктрины ее прежний вариант от 2010 года утратил силу.
«Указ вступает в силу со дня его подписания. Правительству Российской Федерации в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.
Новая редакция доктрины предусматривает запрет на ввоз в Россию генно-инженерно-модифицированных организмов для посева, выращивания и разведения.
«Исключением из запрета является ввоз и посев генно-инженерно-модифицированных организмов, а также выращивание таких растений и разведение животных при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ», — говорится в документе.
После вступления в силу новой редакции доктрины ее прежний вариант от 2010 года утратил силу.
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