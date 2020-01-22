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Toyota Motor Corp отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности

УрБК, Москва, 22.01.2020. Японская корпорация Toyota Motor Corp объявила во вторник, что отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру из-за электронного сбоя, который может привести к тому, что подушки безопасности не будут раскрываться в авариях.



Как сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление компании, отзыв касается автомобилей модели Corolla (2011-2019 годов выпуска), Matrix (2011-2013), Avalon (2012-2018) и Avalon Hybrid (2013-2018).



В транспортных средствах установлен электронный блок управления, который не имеет достаточной защиты от электрических помех, которые могут возникнуть при авариях, что и может привести к неправильной работе подушек безопасности.



В связи с этим специалисты в автосервисах Toyota будут устанавливать специальную защиту от помех.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:43</span><br /><strong>Toyota Motor Corp отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 22.01.2020. Японская корпорация Toyota Motor Corp объявила во вторник, что отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру из-за электронного сбоя, который может привести к тому, что подушки безопасности не будут раскрываться в авариях.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092711-toyota-motor-corp-otzyvaet-34-mln-avtomobiley-po-vsemu-miru-iz-za-problem-s-podushkami-bezopasnosti.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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