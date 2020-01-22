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Toyota Motor Corp отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности

22 январь 2020 (09:43)

УрБК, Москва, 22.01.2020. Японская корпорация Toyota Motor Corp объявила во вторник, что отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру из-за электронного сбоя, который может привести к тому, что подушки безопасности не будут раскрываться в авариях.

Как сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление компании, отзыв касается автомобилей модели Corolla (2011-2019 годов выпуска), Matrix (2011-2013), Avalon (2012-2018) и Avalon Hybrid (2013-2018).

В транспортных средствах установлен электронный блок управления, который не имеет достаточной защиты от электрических помех, которые могут возникнуть при авариях, что и может привести к неправильной работе подушек безопасности.

В связи с этим специалисты в автосервисах Toyota будут устанавливать специальную защиту от помех.

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