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На автозаправках «Газпромнефти» в Челябинской области выросли цены на дизельное топливо

УрБК, Челябинск, 22.01.2020. С 13 по 19 января ООО «Газпромнефть-Центр» повысило цены на дизельное топливо в Челябинской области на 15 коп. за литр. ООО «Регион» увеличило стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 на 1 руб. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга УФАС по Южному Уралу.



При этом отмечается, что наименьшая цена на бензин АИ-92 была зафиксирована у ООО «Газпромнефть-Центр», где литр обойдется в 39,2 руб., на АИ-95 — у ООО «Регион», где за литр необходимо заплатить 43,15 руб. Самая низкая стоимость дизельного топлива была отмечена в ООО «Башнефть-Розница» — 47,5 руб. за литр.



Мониторинг цен проведен среди ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», АО «Газпромнефть-Центр», ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион» на территории Челябинской области.

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