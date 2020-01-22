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«Уральские авиалинии» начали распродажу авиабилетов на российские и международные направления
22 январь 2020 (09:06)
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о распродаже авиабилетов на российские и международные направления. Период продажи — с 21 по 23 января 2020 года на вылеты с 21 января по 31 мая, сообщает пресс-служба перевозчика.
«Цены на авиабилеты, например, по маршрутам Москва — Краснодар и Москва — Анапа начинаются от 4 тыс. руб. туда-обратно, Жуковский — Рим — от 6 тыс. 670 руб., Москва — Зальцбург — от 7 тыс. 500 руб., Екатеринбург — Мюнхен — от 13 тыс. 500 руб., Краснодар — Ларнака — от 18 тыс. руб., Владивосток — Саппоро — от 18 тыс. руб., включая все сборы», — говорится в сообщении.
Полный список направлений и авиабилеты со скидками — на сайте uralairlines.ru и в мобильном приложении Ural Airlines.
«Цены на авиабилеты, например, по маршрутам Москва — Краснодар и Москва — Анапа начинаются от 4 тыс. руб. туда-обратно, Жуковский — Рим — от 6 тыс. 670 руб., Москва — Зальцбург — от 7 тыс. 500 руб., Екатеринбург — Мюнхен — от 13 тыс. 500 руб., Краснодар — Ларнака — от 18 тыс. руб., Владивосток — Саппоро — от 18 тыс. руб., включая все сборы», — говорится в сообщении.
Полный список направлений и авиабилеты со скидками — на сайте uralairlines.ru и в мобильном приложении Ural Airlines.
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