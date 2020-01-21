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Свердловский облсуд оставил экс-начальника департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина под стражей

Свердловский областной суд оставил экс-начальника департамента рекламы министерства госимущества Среднего Урала Игоря Разунина под стражей.



Защита подсудимого обжаловала постановление Кировского райсуда Екатеринбурга, решением которого от 30 декабря 2019 года И. Разунину был продлен срок содержания под стражей до 20 апреля 2020 года.



Сегодня, 21 января, рассмотрев материалы и выслушав доводы сторон, Свердловский облсуд оставил судебный акт без изменений, а жалобу защиты — без удовлетворения, сообщили в пресс-службе суда.



Как ранее сообщалось, И. Разунин обвиняется органами предварительного следствия в получении взятки в размере 160 тыс. руб. Во время рассмотрения дела по существу Кировским районным судом Екатеринбурга подсудимый, находившийся под запретом определенных действий, скрылся от суда. В июне 2019 года И. Разунин был задержан в Республике Беларусь при попытке пересечь границу с Украиной, а в декабре экстрадирован в Россию.

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