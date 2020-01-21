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В 2019 году клиенты банка «НЕЙВА» потратили за рубежом на 35% больше средств, чем годом ранее

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. Специалисты банка «НЕЙВА» провели анализ транзакций по картам, совершаемых клиентами кредитной организации в течение 2019 года за рубежом. Согласно результатам исследования, ежемесячно клиенты «НЕЙВЫ» совершали поездки примерно в 90 стран мира, потратив за рубежом на 35% больше средств, чем в 2018 году.



Как сообщили в пресс-службе банка, клиенты «НЕЙВЫ» добрались даже до страны, недавно признанной экспертами международной организации International SOS одной из самых опасных для туристов — Нигерии. Хотя таких смельчаков оказалось немного: по данным кредитной организации, в Нигерии клиенты банка потратили меньше всего денежных средств.



«В Нигерии далеко не все в порядке с личной безопасностью, здравоохранением и другими аспектами, однако система безналичных платежей здесь существует и работает. И если банк может предложить клиентам современное мобильное приложение, бесконтактные карты, возможность оплаты с помощью гаджетов — пользоваться его услугами можно абсолютно в любой стране мира. Плюс к этому у нашего банка традиционно один из самых выгодных обменных курсов и специальная мультивалютная карта, которая позволяет клиентам в любой момент переключаться между своими валютными счетами», — пояснила в комментарии директор департамента розничного бизнеса и платежных технологий банка «НЕЙВА» Наталия Плохая.



Как уточнили в пресс-службе кредитно-финансовой организации, клиенты банка «НЕЙВА» любят туристические эксперименты и часто посещают такие удаленные, немассовые направления, как Нигерия, Лаос, Перу, Ямайка, Босния и Герцеговина и другие интересные маршруты. При этом самым популярным направлением стала Европа — больше всего средств в 2019 году клиенты «НЕЙВЫ» потратили в Италии, Германии, Франции, Чехии и Испании. Как сообщили представители банка, эти страны по денежным тратам даже потеснили такие традиционные летние и осенние жаркие направления, как Турция, Таиланд и ОАЭ.



«Мы часто шутим, что наши клиенты пока не успели побывать только в Антарктиде. Не исключено, что в 2020 году у них получится и это», — добавила Наталия Плохая.

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