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По итогам 2019 года объем рынка подержанных смартфонов в России вырос на 8%
21 январь 2020 (17:32)
УрБК, Москва, 21.01.2020. По итогам 2019 года объем рынка подержанных смартфонов в России вырос на 8%, до 7 млн устройств, и на 17% в денежном выражении, достигнув 35 млрд руб., подсчитали в компании SmartPrice.
Как сообщает «Коммерсантъ», в компании Forward Leasing (партнер розничных сетей re:Store и Samsung по программе подписки на смартфоны) вторичный рынок смартфонов по итогам прошлого года оценивают в 7-8 млн устройств. По оценкам представителей «М.Видео-Эльдорадо», данный сегмент растет быстрее, чем рынок новых смартфонов, который по итогам 2019 года вырос на 1,5% в численном выражении и на 7% в рублевом исчислении, примерно до 30 млн проданных устройств и 495 млрд руб.
По мнению представителей федеральных сетей, рост продажи смартфонов через программы trade-in стимулирует и первичный рынок, помогая продавать более дорогие устройства. При этом на вторичном рынке запуск trade-in, напротив, привел к снижению цен, считают эксперты.
«Клиенты, которые сдавали бывшие в употреблении устройства в 2019 году, покупали смартфоны в среднем в 2,5 раза дороже — за 41 тыс. руб. Без акции средняя цена купленного девайса составила 16,6 тыс. руб.», — уточнил один из ритейлеров.
Как сообщает «Коммерсантъ», в компании Forward Leasing (партнер розничных сетей re:Store и Samsung по программе подписки на смартфоны) вторичный рынок смартфонов по итогам прошлого года оценивают в 7-8 млн устройств. По оценкам представителей «М.Видео-Эльдорадо», данный сегмент растет быстрее, чем рынок новых смартфонов, который по итогам 2019 года вырос на 1,5% в численном выражении и на 7% в рублевом исчислении, примерно до 30 млн проданных устройств и 495 млрд руб.
По мнению представителей федеральных сетей, рост продажи смартфонов через программы trade-in стимулирует и первичный рынок, помогая продавать более дорогие устройства. При этом на вторичном рынке запуск trade-in, напротив, привел к снижению цен, считают эксперты.
«Клиенты, которые сдавали бывшие в употреблении устройства в 2019 году, покупали смартфоны в среднем в 2,5 раза дороже — за 41 тыс. руб. Без акции средняя цена купленного девайса составила 16,6 тыс. руб.», — уточнил один из ритейлеров.
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