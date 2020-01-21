Из вкладчиков в инвесторы

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем средств физлиц, по итогам первой декады января составила 5,93% годовых. Впервые за всю историю наблюдений (с января 2009 года) показатель опустился ниже 6%. На этом фоне все больше граждан задумываются об альтернативных финансовых инструментах.Снижение доходности вкладов уже привело к настоящему буму на российском фондовом рынке. По итогам 2019 года число частных инвесторов в РФ удвоилось — с 1,9 млн до 3,86 млн человек.Примечательно, что Свердловская область стабильно входит в топ-5 регионов РФ по активности населения на фондовом рынке. По итогам трех кварталов 2019 года жители Среднего Урала открыли 94 тыс. брокерских счетов. По этому показателю регион уступил только Москве, Московской области (совокупно 589 тыс.), а также Санкт-Петербургу (151 тыс.).По состоянию на 1 декабря 2019 года в Свердловской области было открыто 52 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (отличаются от стандартных брокерских счетов возможностью получить налоговый вычет). Впереди также Москва (177,6 тыс.), Московская область (95 тыс.) и Санкт-Петербург (68,5 тыс.).Начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС Брокер» Василий Карпунин связывает взрывной рост числа частных инвесторов в РФ со снижением рублевых ставок и ростом индекса Мосбиржи (объединяет 50 наиболее ликвидных российских акций).«Число уникальных клиентов Московской биржи в 2019 году практически удвоилось. Причем ускорение этой тенденции пришлось на II полугодие вместе со снижением рублевых ставок. Многие инвесторы в поисках более высокой доходности увеличивали долю акций в своих портфелях. Подобные решения были обусловлены относительной дешевизной нашего рынка по фундаментальным мультипликаторам, а также наиболее высокой средней дивидендной доходностью среди крупнейших мировых фондовых площадок. Плюс сам по себе фактор наблюдаемого устойчивого роста индексов привлекает еще больше участников», — отмечает В. Карпунин.По итогам 2019 года индекс Мосбиржи увеличился на 29%, что является лучшим результатом с 2009 года. Если считать его полную доходность с дивидендами, то общий прирост составил 39%.«Ускоренный рост российского рынка в прошлом году объясняется преимущественно ростом дивидендных выплат и снижением опасений ужесточения санкций», — говорится в исследовании ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».В январе 2020 года мощное ралли на фондовом рынке РФ продолжается. Индекс Мосбиржи с начала года вырос еще на 9%.Одним из ключевых драйверов роста российского рынка акций аналитики называют общемировую тенденцию повышенного спроса на активы развивающихся стран. Иными словами, инвесторы в последние месяцы активно скупают ценные бумаги не только компаний РФ, но и зарубежных предприятий. Фондовые рынки большинства развивающихся стран демонстрируют впечатляющий рост.В настоящее время индекс Мосбиржи находится вблизи исторических максимумов. Поэтому многие аналитики считают, что в настоящее время рынок акций сильно перекуплен, соответственно, высоки риски глубокой коррекции.«Действительно, мы видим затяжное ралли. Многие российские акции переписывают рекорды. В прошлом году мы наконец-то увидели массовый выход на рынок частных инвесторов. В текущем году этот процесс может продолжиться. Я бы посоветовал гражданам, которые хотят купить акции прямо сейчас, быть осторожными. Как правило, такие затяжные ралли сменяются падением или по крайней мере коррекцией. Вместе с тем я бы не стал давать каких-то общих рекомендаций. Все зависит от целей каждого конкретного инвестора, срока вложений и многих других факторов», — считает независимый финансовый эксперт Константин Селянин.По его словам, привлекательность российского фондового рынка в долгосрочной перспективе будет определяться общеэкономической ситуацией.«Многое будет зависеть от действий нового правительства РФ: от качества экономической политики, от расставленных приоритетов. Как правило, рост экономики приводит к благоприятной ситуации на фондовом рынке. Это один из главных факторов», — полагает К. Селянин.Как отмечают аналитики, затормозить рост рынка акций РФ может стремительное ухудшение внешнеэкономической ситуации, введение новых санкций, снижение цен на энергоресурсы и многие другие факторы. Потенциальные инвесторы должны осознавать все существующие риски. Вложения в банковские депозиты приносят небольшой, но гарантированный доход. В свою очередь, инвестиции в акции при неблагоприятном развитии событий грозят серьезными финансовыми убытками.